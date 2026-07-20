追求女神被拒「潑硫酸、刀毀容」　陸男被執行死刑

▲蘭晴受害前的自拍照。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸41歲韋姓男子2023年因追求被拒，持刀捅刺一名31歲女子，並潑灑硫酸，導致女子終身殘障，喪失勞動能力。雖然被害人保住一命，但法院認為韋男手段殘忍，最終判處死刑，並已於近日執行。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，廣西女子蘭晴（化名）表示，她和韋男會認識是因為搭了同一班順風車，對方得知她是單身，就想追求她。

蘭晴提到，她和韋男並無太多交集，也無經濟往來，曾多次明確拒絕追求，但韋男持續死纏爛打、騷擾她。

蘭晴說，案發前，她曾多次報警求助，但未能阻止悲劇發生。

報導指出，2023年2月3日，蘭晴因不堪糾纏報警。同月15日15時許，韋男帶著事先準備的尖刀、硫酸去佛山市南莊鎮的陶瓷公司找蘭晴，蘭晴再次報警，警察到場處理，韋男表示配合，但在警察離開後仍逗留現場。

同日16時許，韋男進入蘭晴所在公司一層展廳，持尖刀捅刺蘭晴頭面部、胸腹部等部位數十刀，被蘭晴同事合力趕出展廳後，又返回展廳將硫酸潑向蘭晴的面部等部位，蘭晴同事再次將韋男趕出展廳並關上玻璃門。

韋男又到附近的餐廳廚房拿了兩把菜刀返回展廳門口，將玻璃門破壞後進入展廳，不顧阻攔繼續用菜刀狂砍蘭晴，直到被蘭晴的同事等人阻止才停止行凶。

經全力搶救，蘭晴的命保住了，但卻終身殘障，喪失勞動能力。

▼蘭晴身受重傷，至今無法工作。（圖／翻攝微博）



2024年3月，佛山中院對韋男故意殺人一案作出一審判決。法院審理認為，韋男已著手實施犯罪，由於意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，且僅因追求被害人未果即故意非法剝奪他人生命，雖未造成被害人死亡的後果，但鑒於其在公共場所不顧現場群眾阻止，對被害人先持尖刀捅刺，後又潑灑硫酸，再用菜刀砍擊，手段特別殘忍，後果特別嚴重，主觀惡性、人身危險性和社會危害性極大，依法應予嚴懲。

佛山中院表示，韋男雖有犯罪未遂、坦白及賠償被害人部分損失等情節，但不足以對其從輕處罰，對辯護人提出請求對韋男從輕處罰的相關辯護意見均不予採納。經法院審判委員會討論決定，判韋男犯故意殺人罪，判處死刑。

韋男已經近日被執行死刑，蘭晴得知後表示，這是罪有應得，能讓她及其家人獲得一點安慰。

蘭晴已經回到廣西老家，並在社交平台註冊了帳號，她說，如今，她生活無法自理，生活很困難，自己想繼續做康復治療，但無力承擔相關費用，希望能得到外界的關注和幫助。

▼韋男多次騷擾蘭晴，報警也沒用。（圖／翻攝微博）

