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暑假3C使用進入高峰　台南多管齊下提升學生網路自控力

▲台南市教育局整合校園宣導、教師增能及親子活動，協助學生建立健康上網習慣。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局整合校園宣導、教師增能及親子活動，協助學生建立健康上網習慣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假期間學生使用網路及3C產品時間增加，台南市教育局整合校園宣導、教師增能、親子活動及跨局處合作，從學生、教師、家庭與社區等面向，協助學生建立健康上網習慣、提升數位素養及自我管理能力，降低網路成癮、詐騙及網路犯罪風險。

▲台南市教育局整合校園宣導、教師增能及親子活動，協助學生建立健康上網習慣。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，網路已成為學生生活與學習的重要工具，但若過度使用，可能影響身心健康、生活作息與親子互動，甚至增加接觸網路詐騙及犯罪的風險。

黃偉哲指出，市府持續透過教育宣導、風險篩檢、教師增能與親子教育，協助學生建立正確的網路使用觀念，也鼓勵家長陪伴孩子參與戶外、閱讀及運動等活動，增加真實生活中的互動。

教育局長鄭新輝表示，預防網路成癮不能只靠限制使用時間，更應從日常生活著手，協助學生培養多元興趣、規律作息及自我控制能力。

教育局持續將寒、暑假前1週訂為「網路成癮防制週」，並透過腹語表演結合反詐騙與健康上網議題，以生活化方式提升學生對網路風險的辨識及自我保護能力。

▲台南市教育局整合校園宣導、教師增能及親子活動，協助學生建立健康上網習慣。（記者林東良翻攝，下同）

鄭新輝提醒，家庭支持是防治網路成癮的重要關鍵，家長可與孩子共同約定使用手機、電腦及平板的時間與規則，並安排運動、閱讀及戶外活動，適時關心孩子瀏覽的網路內容、生活作息與情緒變化。

若發現孩子長時間沉迷網路、作息明顯失常，或出現情緒及人際問題，家長應與學校教師、輔導人員合作，及早提供適切協助。

教育局指出，今年3月起辦理「健康上網社群」系列課程，協助學校將網路成癮防治融入學生輔導工作，並舉辦全市健康上網微影片創作競賽，鼓勵師生透過影像創作深化相關觀念。

▲台南市教育局整合校園宣導、教師增能及親子活動，協助學生建立健康上網習慣。（記者林東良翻攝，下同）

6月下旬，教育局另在大灣高中辦理「預防網路犯罪研習」，邀請律師公會、少年警察隊及學生輔導諮商中心專業講師授課，協助教師掌握常見網路犯罪樣態、風險辨識及學生輔導策略。

在跨局處合作方面，衛生局於6月至7月上旬，分別在台南市立圖書館總館及裕民活動中心辦理健康上網宣導活動，將網路成癮防治觀念延伸至家庭與社區。

衛生福利部委辦亞洲大學中亞聯大網路成癮防治中心團隊，也於7月18日至19日在大成國中舉辦「2026青少年幸福不迷網：週末關機親子營隊」，透過親子互動、小組活動及團體課程，引導學生暫時放下手機與網路，提升3C自我控制能力並促進親子關係。

▲台南市教育局整合校園宣導、教師增能及親子活動，協助學生建立健康上網習慣。（記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，目前已透過網路使用情形問卷調查、健康上網社群課程、教師研習、親子營隊、微影片競賽及跨局處宣導等措施，逐步建構網路成癮防治支持網絡。

暑假期間，教育局也提醒家長與學校持續合作，陪伴孩子建立規律作息及健康的網路使用習慣，避免長時間沉迷3C產品，共同營造安全、充實的暑假生活。

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