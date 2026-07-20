毒油風暴不忍了！國民黨團提修《食安法》　最重可罰10億元

▲國民黨團召開「食安五環 全面崩壞 修法改善 刻不容緩」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者陳怡潔／台北報導

中聯油脂致癌物風暴延燒，國民黨青年正在凱道上絕食抗議，台北市長蔣萬安更號召民眾25日上凱道抗議。國民黨立法院黨團今（20日）上午針對食安問題召開記者會聲援絕食青年，並表示立即提出《食品衛生管理法》部分條文修正草案，納入明天程序委員會，爭取在24日院會通過審查。其中包括對系統性重大食安違法行為，最高行政罰鍰由現行2億元提高至10億元，對拒絕執行預防性下架的業者重罰，讓違法成本真正高於不法利益。

國民黨團今天到凱道開記者會，書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、立委羅智強、王鴻薇、黃建賓、游顥等人出席。針對黨團提出《食品衛生管理法》修正草案，林沛祥表示，有三大亮點和三大重點。第一個亮點，「從源頭攔截，不要等毒物流到餐桌上才開始追。」這次毒油事件最大的問題，是等到幾百家廠商都用了問題原料，政府才開始一層層打電話。這不是食安管理，這叫事後補考。國民黨團要求建立跨部會及時食安通報平台，農業、經濟、財政、衛福等單位，24小時內必須通報，並與國際食品快速警報系統接軌；毒油跑得快，政府就要跑得更快。

林沛祥指出，第二個亮點，「零容忍、零僥倖、零漏洞。」民進黨政府曾提出「添加不到二成，可以不用預防性下架」這種荒謬標準，人民吃進肚子的時候，可不會先算百分比。因此，國民黨團把預防性下架直接寫進法律，只要原料有重大疑慮，不管添加多少，一律先下架、72小時內完成複驗。同時，針對供應鏈的大型原料廠，要求逐批檢驗、第三方稽核、完整製程紀錄、電子追蹤。因為，大廠責任越大，管理標準就要越高。

林沛祥強調，第三個亮點，「讓誠實的人受到保護，而不是受到懲罰。」這次毒油事件國人看到一個荒謬現象，越誠實、自主送驗的人，越可能第一個倒楣；越隱瞞的人，反而沒事。因此，國民黨版的《食安法》修正草案版本中，要求建立綠色預通報制度，鼓勵業者第一時間通報、自主停售；也建立吹哨者保護制度，保障揭弊員工、提高檢舉獎勵。國民黨團希望未來的食安文化，不是「能瞞就瞞」，而是「敢講、敢報、敢阻止」。

首席副書記長許宇甄表示，為徹底補上制度漏洞，國民黨團今天提出《食品安全衛生管理法》部分條文修正草案，讓台灣食安從「出事後追毒」全面轉向「事前預警、源頭阻絕、即時追蹤、重罰究責」十大食安改革。

許宇甄提到修法方向，一、修法將建立「全國性跨部會即時食安通報平台」，若發現供應鏈系統性異常情資，必須在24小時內完成通報。二、針對掌握大量原料供應的「供應鏈核心節點業者」提高管理強度，包括出廠前強制污染物檢驗，絕對不能讓企業一家家出問題，發現問題之後才去做亡羊補牢的改善。

許宇甄接著說，三、建立「綠色預通報」制度。業者自主檢驗發現初驗異常，24小時內必須通報並停售，政府應在72小時內完成複驗。四、台灣污染物標準必須與國際接軌。五、全面升級「食安雲」，要求業者出貨後兩小時內自動上傳流向資料，不要在事後還靠人工一通一通打電話。

許宇甄指出，六、強制標示主要原料原產地，尤其食用油脂等高度依賴進口原料的產品，不能只寫「台灣製造」，讓消費者完全不知道黃豆、油料究竟來自哪一個國家，徹底防堵「洗產地」疑慮。七、強化邊境管理，對基因改造農產品及農業部指定的大宗農產品，採取逐批或逐船查驗。

許宇甄強調，八、建立明確的「預防性下架」法源。人民的健康不是數學題，更不能用「添加不到20%」作為放任問題原料繼續流通的理由。九、建立真正的食安吹哨者保護制度，禁止雇主對揭弊員工解僱、降調、減薪或報復，並採取舉證責任反轉及國家補償機制，提高檢舉獎金保障。十、對系統性重大食安違法行為，最高行政罰鍰由現行2億元提高至10億元，對拒絕執行預防性下架的業者重罰，讓違法成本真正高於不法利益。