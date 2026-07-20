越配找地下匯兌出事了！男數完16萬秒落跑...警30分鐘逮2匪

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名越南籍配偶，日前透過臉書社團尋找非法地下匯兌，雙方約定換匯台幣16萬元，並相約在建八路一帶交付，但佯稱換匯的男子得手後，立即拔腿就跑隨即跳上一部機車逃逸。該名外配隨即報警處理，警方循線，約半小時在板橋一帶逮捕涉案的2名男子，另查獲依託咪酯煙彈。

▲李男搶走16萬後跑向陳男機車，留下在後方狂追得範女。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，2016年嫁來台灣的35歲越南籍範姓女子，因在台打工存下積蓄想寄回老家，又因非法地下匯兌的低廉匯率及手續費，透過臉書社團聯繫上23歲李姓男子，並議定以台幣1比810兌換，隨即相約昨天上午11時許，相約至中和建八路附近超商交易。

▲警方於30分鐘在板橋逮捕李男及陳男。（圖／記者陸運陞翻攝）

雙方碰面後範女拿出現金16萬元交給李男，但李男清點無誤後卻未操作線上匯款，反而直接衝出超商狂奔，隨後跳上一旁準備接應的22歲陳男的機車，加速逃逸無蹤，留下現場傻眼的範女，並急忙向路人呼救協助撥打110報案。

警方獲報，隨即成立專案小組，調閱監視器鎖定李、陳2人車號及行蹤，最後在板橋縣民大道、雙十路口順利攔獲，並將2人壓制逮捕，當場查扣依託咪酯煙彈、手機及原封未動的現金16萬元。2人坦承因缺錢花用，才設局佯稱匯兌交易搶劫，警詢後依搶奪、毒品等罪將2人移送新北地檢署偵辦。

▲李男與陳男搶得16萬，還來不及花用就遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）