慶功餐費以少報多！宜蘭消防局長徐松奕涉貪　交保期間退休獲准

▲今年6月16日疑涉貪被調查帶走的宜蘭消防局長徐松奕（白圈處）。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣消防局去（2025）年辦理特種搜救隊通過國家認證（NAP）慶功餐會，驚爆涉嫌「以少報多」核銷不實。檢調機關接獲檢舉後展開兩波搜索，涉案的消防局長徐松奕被依違反《貪污治罪條例》交保50萬元，目前全案持續偵辦中。據了解，原本今年初就想退休的徐松奕，最近以「生涯規劃」理由向縣府申請退休，考績會開會同意退休，後續依程序辦理。

宜蘭縣消防局日前爆出採購與餐會核銷不實，去（2025）年7月特搜隊通過認證後，舉辦40餘桌慶功宴，但過程中有3桌「留桌」日後再吃，導致核銷帳目不符。今年5月26日宜蘭地檢署指揮調查站兵分5路搜索辦公室與相關人員住處，其中時任搶救科長、現任第一大隊大隊長張舜堯、賴姓科員、林姓科員皆交保。

6月16日宜蘭地檢署再持搜索票前往消防局長徐松奕辦公室及住處搜索，下午複訊後，檢方以徐松奕涉犯貪污治罪條例諭知50萬元交保、餐廳林姓女業者涉犯偽造文書及違反「商業會計法」5萬元交保，而此案目前仍在偵辦中。

涉案的消防局長徐松奕，近日突以「生涯規劃」為由向縣府申請自願退休。宜蘭縣政府對此說明，徐松奕已符合公務人員自願退休條件，且全案目前處於偵查階段，並未達到《公務人員退休資遣撫卹法》第24條所規定「遭起訴或判刑」等應不受理退休之法定要件。

縣府召開公務人員考績委員會審議後，認定申請退休屬個人法定權益，已開會討論並同意受理，後續公文將移交代理縣長林茂盛做最終裁示。

據了解，申請退休的徐松奕，向考績委員陳述時，對案情表示有信心；然而，依警察人員人事條例，徐松奕若於退休案生效前遭貪污罪起訴，將面臨停職且不得辦理退休。若未來判刑確定，已領取的退休金亦將依法追回。