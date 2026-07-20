　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

萊爾富首辦「戰鬥陀螺交流賽」獎金3萬！7歲就能報名　賽制一次看

▲▼萊爾富首度舉辦「戰鬥陀螺交流賽」，年滿7歲就能報名。（圖／業者提供）

▲萊爾富首度舉辦「戰鬥陀螺交流賽」，年滿7歲就能報名。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看準《戰鬥陀螺X》熱潮，萊爾富今（20日）宣布首度舉辦「戰鬥陀螺交流賽」，7月30日至8月5日開放免費線上報名，年滿7歲以上皆可參加，全台共開放384個名額，冠軍可獨得「3萬元獎金」，還有冠軍獎盃及限定戰鬥陀螺禮盒。

▲▼萊爾富首度舉辦「戰鬥陀螺交流賽」，年滿7歲就能報名。（圖／業者提供）

▲萊爾富首度舉辦「戰鬥陀螺交流賽」，7月30日起開放報名。（圖／業者提供）

●7歲以上就能報名　全台6門市開打

萊爾富表示，《戰鬥陀螺X》交流賽將於7月30日至8月5日開放免費線上報名，凡年滿7歲以上（含民國108年8月15日前出生者）皆可參加，不限居住地區，每位玩家限擇1場初賽報名；若單一場次報名人數超過64人，將採抽籤決定參賽資格，並於8月7日公布初賽名單。

初賽將於8月15日在「內湖湖鑽、新莊瓏山林、八德永豐、寶山不語、西屯中康、三民鐵支路」等6家門市同步舉行，每場限64位選手，共384個參賽名額。各場前4名可晉級總決賽，共24位選手將於8月22日齊聚內湖湖鑽門市，爭奪首屆冠軍。

▲▼萊爾富首度舉辦「戰鬥陀螺交流賽」，年滿7歲就能報名。（圖／業者提供）

▲冠軍除可抱回現金外，還可獲得冠軍獎盃及戰鬥陀螺禮盒。（圖／業者提供）

●前3名大獎一次看

本次賽事祭出3萬元冠軍獎金，冠軍除可抱回現金外，還可獲得冠軍獎盃及戰鬥陀螺禮盒，內含「CX-18腕龍鞭打三色隨機版」、「UX-15鮫鯊狂鱗改造組」等商品。

亞軍可獲獎牌、戰鬥陀螺禮盒，以及1台iPad 10；季軍則可獲獎牌、戰鬥陀螺禮盒，以及1只Apple Watch SE 3。禮盒內容也分別收錄「CX-18腕龍鞭打三色隨機版」、「UX-03魔導神杖」、「UX-19子彈獅鷲」或「UX-11衝擊龍」等人氣商品。

▲▼萊爾富首度舉辦「戰鬥陀螺交流賽」，年滿7歲就能報名。（圖／業者提供）

▲24位晉級總決賽選手，還能獲得專屬晉級禮、賽事戰服。（圖／業者提供）

●晉級、參賽都有禮

除了冠、亞、季軍獎勵外，24位晉級總決賽選手，皆可獲得專屬晉級禮及賽事戰服，象徵晉級榮耀；所有參賽者也都可獲得專屬參賽好禮，讓玩家交流競技之餘，也能帶回限定紀念品。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
萌翻！亞馬爾3歲弟弟狂奔全場找哥哥　轉身「寶寶版世界盃」開踢
被動元件跌慘！3檔提前開獎
毒油風暴不忍了！國民黨團提修《食安法》　最重可罰10億元
國巨腰斬！股民苦笑「謝謝提前過聖誕」　萬人淚崩：叮叮噹
快訊／謝賢過世　謝霆鋒證實悲痛發聲
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

爸氣回饋最高18%　豐原太平洋百貨流行服飾3折起

萊爾富首辦「戰鬥陀螺交流賽」獎金3萬！7歲就能報名　賽制一次看

麥當勞大暑優惠「6品項買1送1」　必勝客個人比薩加1元多1件

超商周一咖啡優惠！全家領券「買1送1」　7-11美式拿鐵買7送7

好市多中和店停車場變「水濂洞」　業者：已完成排水恢復正常

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

爸氣回饋最高18%　豐原太平洋百貨流行服飾3折起

萊爾富首辦「戰鬥陀螺交流賽」獎金3萬！7歲就能報名　賽制一次看

麥當勞大暑優惠「6品項買1送1」　必勝客個人比薩加1元多1件

超商周一咖啡優惠！全家領券「買1送1」　7-11美式拿鐵買7送7

好市多中和店停車場變「水濂洞」　業者：已完成排水恢復正常

經典一幕重現！西班牙公主相隔16年再捧大力神盃　網友直呼感動

如何鎖死梅西？　西班牙主帥親揭「斷水流」神戰術

講完電話！客戶「下秒1舉動」他錯愕　網嘆：沒禮貌日常

10年新秘「新娘休息室該改名」　真實血淚曝光！6萬人推爆

88歲翁在家睡覺「遭花豹叼走」！　拖行500m頸部重創慘死

城隍爺賜福加持！嘉義縣第100輛長照交通車上路　守護大林長者

桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

爛醉上路丟了命！嘉義台18線騎士逆撞對向噴飛亡　酒測值1.32破表

武動全能體育嘉年華9月登場　相約華山一起探索運動樂趣

「足球1勝、惡徒0勝」阿根廷世足決賽輸球又輸人　英媒狠評引熱議

【下次還敢XD】大屁股柴柴霸佔雙人座！阿嬤氣噗噗 狂飆台語碎碎唸：揪大摳

消費熱門新聞

8倍細黑芝麻Q潤蛋黃酥　成中秋送禮新首選

超商周一咖啡優惠！全家領券「買1送1」　7-11美式拿鐵買7送7

麥當勞大暑優惠「6品項買1送1」　必勝客個人比薩加1元多1件

好市多中和店停車場變「水濂洞」　業者：已完成排水恢復正常

東森直播結合就醬播　馬來西亞直播天后慧爺來台開播

父親節內行人改送「德國百靈」

蘇格登12年「甜醺三桶」獨獻台灣

世界盃冠軍戰免費看！7-11、萊爾富「超過3000門市直播」

7-11推出「吉伊卡哇」電影主題杯

味味麵變可愛了！

夏于喬迎接女兒出生！居家環境超在意4件事

萊爾富首辦「戰鬥陀螺交流賽」獎金3萬！7歲就能報名

萬家福、樂家康限時「香蕉買1袋送1袋」

全家FMC夏日20+新品「發現生活的原味」限時第2件6折起

更多熱門

相關新聞

超商周一咖啡優惠！全家領券「買1送1」　7-11美式拿鐵買7送7

超商周一咖啡優惠！全家領券「買1送1」　7-11美式拿鐵買7送7

周一喝咖啡提神也要省荷包，全家今（20）日限定一天在APP「優惠趣」限量領券，大杯經典美式、大杯經典拿鐵「買1送1」，霜淇淋、燕麥奶拿鐵也同步半價；7-ELEVEN 則可透過LINE禮物購買冰厚乳拿鐵、大杯特選美式、大杯特選拿鐵等「買1送1」電子票券，APP「OPENPOINT行動隨時取」也有特選美式、拿鐵「買7送7」。

超商咖啡買1送1、上百商品5折起　熱食自動販賣機「90秒吃拉麵」

超商咖啡買1送1、上百商品5折起　熱食自動販賣機「90秒吃拉麵」

超商連5天「買1送1」懶人包！萊爾富咖啡泡麵半價　全家夯品5折

超商連5天「買1送1」懶人包！萊爾富咖啡泡麵半價　全家夯品5折

7-11、全家咖啡買1送1　寄杯買11送11

7-11、全家咖啡買1送1　寄杯買11送11

4大超商民生優惠一次看　買衛生紙送2大瓶鮮奶

4大超商民生優惠一次看　買衛生紙送2大瓶鮮奶

關鍵字：

萊爾富戰鬥陀螺

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

「四哥」謝賢驚傳離世！　享壽89歲

世界盃冠軍戰爆全武行！

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

林俊傑帶女友七七看世足決賽！座位票價驚人

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面