萊爾富首辦「戰鬥陀螺交流賽」獎金3萬！7歲就能報名　賽制一次看

▲萊爾富首度舉辦「戰鬥陀螺交流賽」，年滿7歲就能報名。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看準《戰鬥陀螺X》熱潮，萊爾富今（20日）宣布首度舉辦「戰鬥陀螺交流賽」，7月30日至8月5日開放免費線上報名，年滿7歲以上皆可參加，全台共開放384個名額，冠軍可獨得「3萬元獎金」，還有冠軍獎盃及限定戰鬥陀螺禮盒。

▲萊爾富首度舉辦「戰鬥陀螺交流賽」，7月30日起開放報名。（圖／業者提供）

●7歲以上就能報名 全台6門市開打

萊爾富表示，《戰鬥陀螺X》交流賽將於7月30日至8月5日開放免費線上報名，凡年滿7歲以上（含民國108年8月15日前出生者）皆可參加，不限居住地區，每位玩家限擇1場初賽報名；若單一場次報名人數超過64人，將採抽籤決定參賽資格，並於8月7日公布初賽名單。

初賽將於8月15日在「內湖湖鑽、新莊瓏山林、八德永豐、寶山不語、西屯中康、三民鐵支路」等6家門市同步舉行，每場限64位選手，共384個參賽名額。各場前4名可晉級總決賽，共24位選手將於8月22日齊聚內湖湖鑽門市，爭奪首屆冠軍。

▲冠軍除可抱回現金外，還可獲得冠軍獎盃及戰鬥陀螺禮盒。（圖／業者提供）



●前3名大獎一次看

本次賽事祭出3萬元冠軍獎金，冠軍除可抱回現金外，還可獲得冠軍獎盃及戰鬥陀螺禮盒，內含「CX-18腕龍鞭打三色隨機版」、「UX-15鮫鯊狂鱗改造組」等商品。

亞軍可獲獎牌、戰鬥陀螺禮盒，以及1台iPad 10；季軍則可獲獎牌、戰鬥陀螺禮盒，以及1只Apple Watch SE 3。禮盒內容也分別收錄「CX-18腕龍鞭打三色隨機版」、「UX-03魔導神杖」、「UX-19子彈獅鷲」或「UX-11衝擊龍」等人氣商品。

▲24位晉級總決賽選手，還能獲得專屬晉級禮、賽事戰服。（圖／業者提供）

●晉級、參賽都有禮

除了冠、亞、季軍獎勵外，24位晉級總決賽選手，皆可獲得專屬晉級禮及賽事戰服，象徵晉級榮耀；所有參賽者也都可獲得專屬參賽好禮，讓玩家交流競技之餘，也能帶回限定紀念品。