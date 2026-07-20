揭性平案受害女學生個資辭官挨告　葉丙成「關心非洩密」不起訴

▲教育部前政務次長葉丙成被女博士生指控涉犯洩密與違反《個人資料保護法》罪嫌，均不起訴。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

教育部前政務次長葉丙成被控任內在臉書PO文、公開國立台灣大學的校園性平案受害女學生個資，教育部性平會認定他沒違反《性別平等教育法》，葉隨即主動請辭，當事人提告與民眾告發他涉犯洩密與《個人資料保護法》等罪嫌，台北地檢署偵辦近1年，今（20日）處分不起訴。

檢方指出，葉丙成提出的通訊軟體訊息內容顯示，他認為受害女學生的安危有疑慮，所以聯繫楊姓教授與台大朱姓學務長，詢問校方對於學生關懷與照顧的程序，學務長明確向葉男告知，若受害人有自傷意圖，校方會立刻啟動關心與輔導程序，因此葉男未再向台大其他單位做學生自傷校安通報。

檢方認為，本件受害女學生先以網路PO文要求葉男回應，葉男選擇上網公開回應，發文脈絡未表達對受害人的不滿與對立，主要是澄清自己接觸楊教授原委、表達關心年輕生命的立場，難以認定意圖為自己或第三人財產上利益，或意圖損害受害女學生利益而為，不構成違反《個資法》罪嫌。

其次，受害女學生曾以學生代表身分，出席台大111學年度第2學期第2次校務會議，在會議簽到表簽到，會中並於百餘位出席者面前，陳述自身遭遇的性平事件並指摘校方處置不當，隨即被媒體以《女博士生爆被女舍監性騷擾，台大性平會判定不成立》為題報導。

檢方認為，受害女學生遭遇的性平事件，從該次校務會議後已被公開而非秘密，且女方PO文皆以其公開的社群軟體Threads帳號發表，其帳號也非秘密的客體，縱然葉丙成不慎揭露女方全名與Threads帳號，也不符合《刑法》洩密罪的處罰要件。

本案源於去年（2025年）4月21日，葉丙成於臉書發文談及本件台大性平案，未經當事人同意即公開截圖，導致女學生個資外洩。女方事後多次懇求刪文，葉僅以馬賽克處理部分資訊，拒絕撤文，18位同學代為陳情也被連帶曝光。

去年5月20日，葉丙成在中央大學演講，遭學生當眾質問，場面一度僵持，他未回應隨即離場，事件因此全面引爆。

教育部承諾1個月內完成調查，但葉丙成以「調養身心」為由請假，調查報告延宕3個月，同年8月22日才公布，結論為葉男沒違反《性平法》保密義務，但涉及有無觸犯《個資法》與政務官職務規範，建議教育部另依規處理。

受害女學生當天在社群平台留下一句「對不起」便關閉帳號，引發擔憂，稍晚她重啟帳號，PO長文宣洩情緒，氣憤教育部調查結果形同再給她一記「鐵拳」，她質問教育部長與行政院「有沒有看到這個痛？」直言「我想給大家看葉丙成的嘴臉，多麼的噁心」、葉是否真心悔改，「自有公評」。

葉丙成同日（22日）發表聲明，對此事造成3個月的社會紛擾感到非常歉疚，已向教育部長鄭英耀請辭，希望教育部政務推動不受影響，也希望受害女學生早日走出情緒低潮。後經女學生提告與民眾告發，北檢分案偵辦葉男所涉犯洩密、《個資法》等罪嫌。