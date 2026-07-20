羅智強「反毒油」廣告車上路！將跑遍台北12行政區　抗議傲慢賴政府

▲羅智強籌租一輛大型LED廣告車「反毒油鐵金剛」支援，今起至725遊行前每天都會出動，將跑遍台北市12個行政區巡迴宣傳。（圖／羅智強辦公室提供）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨北市議員楊植斗與議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨昨起在凱達格蘭大道絕食，抗議賴政府處理中聯油脂「致癌油」的作為。藍委羅智強今（20日）表示，他籌租一輛大型LED廣告車「反毒油鐵金剛」支援，今上午從凱道出發，接下來到遊行前的每一天都會出動，將跑遍台北市12個行政區巡迴宣傳。

羅智強20日上午與國民黨立委林沛祥、許宇甄、王鴻薇、黃建賓、游顥、羅廷瑋、葉元之、徐巧芯、牛喣庭、李彥秀等人到凱道聲援絕食靜坐。羅智強說，感謝青年夥伴挺身而出，大家的目的只有一個，就是呼籲民眾725一起站出來，要求民進黨檢討，行政院長卓榮泰下台負責。

羅智強表示，他籌租一輛大型LED廣告車「反毒油鐵金剛」支援，今上午從凱道出發，接下來到遊行前的每一天都會出動，將跑遍台北市12個行政區巡迴宣傳，希望大家可以一起關注政府的荒腔走板，一起拒絕傲慢、一起為人民食安鳴不平。

羅智強指出，卓榮泰今天才要開記者會，公布修法跟報告，看看這個月來政府的表現，如果不是國民黨要上凱道，憤怒燒到門口，如果不是青年燃燒身體健康，到處卸責的卓榮泰，會出來道歉、會真正檢討嗎？

羅智強表示，民進黨政府處理毒油風暴的三大原則，就是隱匿、卸責、拖延。中聯油品案已爆發超過三週，上週五還發現新的一批毒油，還會不會更多？不知道；毒油是因為什麼原因發生？不知道；中聯佔油脂市場約三成，如果真是原料問題，那其他公司油品有無影響？還是不知道。

羅智強說，民進黨政府唯一讓人民知道的，就是沒有擔。民進黨發言人嗆人民，總統府的秘書長，用手肘揮開堵麥為食安提問的記者，民進黨的衛福部次長還把問題推給民眾吃雞排。羅批，如果長年擺爛，毒油不處理、食安不透明、官員不究責，還可傲慢嗆人民，連這樣行政院長都不用下台負責，那麼下一次再出問題，卓榮泰是不是再來開幾個記者會就沒事。