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馬祖前進高雄「大港閱冰」　戰地文化、美食吸引南台旅客

▲▼ 連江縣參加高雄「大港閱冰」活動，以「馬祖戰地文化」打造特色主題攤位。（圖／連江縣政府提供）

連江縣參加高雄「大港閱冰」活動，以「馬祖戰地文化」打造特色主題攤位。（圖／連江縣政府提供）

記者鄭逢時／金門報導

今年夏天，高雄冰品盛會「大港閱冰」熱鬧登場，連江縣交通旅遊局受邀跨海參展，以戰地文化為主題設置特色攤位，結合互動體驗、特色伴手禮及觀光推廣，向南台灣民眾展現馬祖的島嶼魅力，盼吸引更多旅客前往旅遊。

連江縣交通旅遊局表示，今年受高雄市政府觀光局邀請參與「大港閱冰」活動，透過打造充滿馬祖戰地元素的主題展區，介紹當地自然景觀、人文歷史與特色物產，希望藉由南北觀光交流，提升馬祖在南台灣的能見度，並拓展旅遊市場。

▲▼ 連江縣參加高雄「大港閱冰」活動，以「馬祖戰地文化」打造特色主題攤位。（圖／連江縣政府提供）

為增加民眾參與感，現場規劃「馬祖召集令」互動體驗，民眾只要前往馬祖攤位，向工作人員喊出指定通關密語，即可完成挑戰並獲得限量紀念好禮。馬祖吉祥物「鷗霸」也驚喜現身，與大小朋友合影同樂，吸引不少民眾駐足拍照。此外，現場還結合QR Code導引至「馬祖卡蹓趣」Facebook粉絲專頁，透過線上線下串聯，鼓勵更多人深入認識馬祖旅遊特色。

此外，活動也邀請「馬祖OK特產」共同參展，展售戰地老酒砲蛋、藍眼淚花果茶、老酒麵線等多項代表性商品，讓民眾不用遠赴離島，也能品嚐馬祖在地風味，從美食認識當地文化。

▲▼ 連江縣參加高雄「大港閱冰」活動，以「馬祖戰地文化」打造特色主題攤位。（圖／連江縣政府提供）

交旅局指出，近年南台灣赴馬祖旅遊人次持續成長，今年高雄至馬祖直飛航線也新增週一航班，提供旅客更便利的交通選擇，無論規劃三天兩夜輕旅行，或深度探索四鄉五島都更加便利。未來也將持續透過跨縣市觀光合作與行銷推廣，吸引更多旅客走訪馬祖，感受戰地文化、自然景觀與在地美食的獨特魅力。

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