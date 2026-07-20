陸新冠確診一週內檢出率升至11.9％　南方確診率高於北方省份

▲戴口罩和勤洗手是重要的防疫方式。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠病毒檢出率自4月底以來持續上升，7月6日至12日檢出率已升至11.9%，其中，南方省份高於北方，但官方仍判定整體處於低流行水準。數據顯示，6月共新增7.9萬例確診、130例重症及1例死亡，主要流行株為NB.1.8.1及其亞分支，尚無證據顯示會造成更嚴重的臨床後果。

《南方都市報》報導，中國疾控中心（中疾控）7月16日發布的數據顯示，7月6日—7月12日全國哨點醫院門急診流感樣病例中，新冠病毒陽性率升至11.9%。

▲大陸6月份新冠肺炎逐日新增確診病例統計。（圖／翻攝南方都市報）

據悉，大陸流感樣病例的新冠病毒陽性率，從4月底約1.1%、5月底2.0%，升至6月底的6.4%；進入7月後再增至9.6%及11.9%。中疾控表示，近期陽性率呈上升趨勢，南方省份高於北方省份。

6月大陸醫療機構通報新增新冠確診病例7.9萬例，其中，重症130例、死亡1例，死者為基礎疾病合併新冠病毒感染。當月本土病例均為Omicron變異株，NB.1.8.1及其亞分支佔比超過95%。

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾提到，夏季感染上升並非單純由季節造成，或與距離上次感染或疫苗接種時間拉長、抗體逐漸下降有關，此外，高溫使民眾長時間使用空調、減少開窗通風，也增加在密閉空間中的傳播機會。

香港病毒學家金冬雁強調，病例雖有增加，但病毒性質未出現明顯改變，世界衛生組織的風險評估也未發現NB.1.8.1較其他流行變異株造成更嚴重後果，多數健康成年人可比照一般呼吸道傳染病處理，若持續高燒、呼吸困難或原有疾病惡化，應及時就醫。