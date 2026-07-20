李開復創零一萬物擬明年IPO　尋求赴港上市前融資

▲李開復（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳冠宇／綜合報導

在上海舉行的2026世界人工智慧大會（WAIC）上，由人工智慧專家、曾任Google全球副總裁的李開復創立的北京人工智慧新創公司零一萬物（01.ai）表示，公司計劃於2027年在香港進行首次公開募股（IPO）。

據彭博社報導，李開復表示，「我們的目標是在2027年，也就是財年結束之後」；該公司財年於12月結束。他透露，零一萬物還計劃在首次公布年度業績期間，尋求上市前融資（Pre-IPO融資）。

李開復表示，隨著越來越多中國AI企業尋求赴港上市，零一萬物正在調整其境外控股架構，以適應未來上市計劃。

零一萬物於2023年成立，僅8個月後估值便超過10億美元，投資方包括阿里巴巴旗下雲業務部門等。

香港針對科技企業推出的特殊上市規則允許人工智慧公司在尚未實現盈利的情況下上市，但企業需要滿足一系列條件，包括具備一定營運歷史、持續投入研發、獲得專業投資者支持，以及擁有清晰可行的商業化路徑。

此次上市計劃是在零一萬物調整業務方向之後提出的。公司此前主要研發前沿大語言模型，如今則轉向構建面向企業的AI基礎設施。

李開復表示，目前零一萬物主要基於中國開源權重模型進行微調和定製，包括DeepSeek、阿里巴巴千問以及智譜AI的GLM模型。他透露，目前零一萬物約有一半業務收入來自中國以外市場。