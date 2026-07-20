73隻貓咪「葬身火海」！曼谷民宅惡火　愛爸愛媽也陳屍火場

▲曼谷一間民宅發生火警，屋內73隻貓咪死亡。（圖／翻攝自The Thaiger，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷吞武里區18日發生民宅火警，造成一對老夫婦與73隻貓喪生。根據初步調查，起火原因為電線短路，而屋主夫妻生前在此飼養了約100隻流浪動物，沒想到卻發生悲劇。目前僅17隻貓咪幸運生還，已被送往收容所等待領養。

清晨惡火吞噬3層樓民宅！愛心夫妻倒臥2樓不幸身亡

根據The Thaiger報導，這起火警發生於18日上午6時左右。曼谷森雷警察局（Samre Police Station）接獲報案稱，當地一棟3層樓民宅發生火災。消防隊在接獲報案後6分鐘內便趕抵現場，但無奈火勢蔓延過於迅速，抵達時整座建築物早已陷入火海，大火已經完全吞噬了1樓，並迅速向上蔓延至2樓。

消防隊員立即拉起水線灌救，約在15分鐘內控制住火勢。搜救人員進入屋內搜索後，在2樓房間內發現了62歲男子與58歲女子的遺體，兩人均已無生命跡象。

除了2名屋主不幸遇難外，搜救人員初步搜索時，在屋內的籠子內發現了30多隻已被燒死或嗆死的貓咪屍體，當時僅救出13隻活貓。警方初步研判，起火原因極可能是1樓的電線短路所致，但詳細起火原因仍有待鑑識人員進一步調查。

愛心夫妻收留上百隻浪浪！73隻貓慘遭濃煙毒手

不幸遇難的老夫妻生前致力於照顧流浪動物，事發前屋內收留了將近100隻貓咪。經後續清查，這場大火最終造成73隻貓咪死亡，僅有17隻貓咪存活下來。許多被關在籠子裡的貓咪是因為無法逃生，在短時間內吸入大量濃煙而窒息死亡。

事發後，17隻幸運生還的貓咪已被緊急送往吞武里區公所進行初步安置，隨後轉移至曼谷市政府位於巴威區（Prawet）的收容所，等待領養。