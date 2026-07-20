我取消對柬埔寨簽證便利措施　陸：脅迫他國暴露台獨邪惡本質

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

我外交部宣布8月起取消對柬埔寨國民適用有條件式免簽（TAC）及「觀宏專案」等各項入境便利措施。對此，大陸外交部表示，民進黨當局利用人員往來的便利措施，脅迫他國，再次暴露出台獨分裂的邪惡本質。

大陸外交部發言人林劍20日在記者會上提到，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會的普遍共識，「民進黨當局利用人員往來的便利措施，脅迫他國，公然挑戰一個中國原則這一國際關係的基本准則，再次暴露出台獨分裂的邪惡本質。」

林劍指出，柬埔寨政府的堅定立場充分表明，民進黨當局謀獨行徑不得人心，沒有市場，「我們正告民進黨當局，歷史大勢不可阻擋，台獨注定是死路一條。中國人民反對台獨分裂、爭取國家統一的正義事業必將得到越來越多的理解和支持。」

我外交部表示，柬國政府長期並未以平等互惠方式回應我國善意，更屢次公開配合中國發表貶抑我國主權甚至隱含支持中方武統的不當聲明，損害我國國家尊嚴及人民情感。

另外，我外交部還指出，考量近期諸多跨國重大詐騙案件也與柬埔寨有關，相關負面發展不僅引起我國國內各界及民眾高度重視與嚴重關切，因此決定停止對柬國適用簽證便利措施。