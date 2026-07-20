提「頂新地溝油案」處理方式！陳沂：中央和地方都有責任

▲中聯油品致癌物「苯駢芘」超標案風波擴大。（圖／資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

中聯毒油問題延燒，網紅陳沂就發文表示，不知道大家還記得多年前的「頂新地溝油案」嗎？當時大家也上街抗議，要捍衛食安，但中聯毒油事件，卻是中央、地方互踢皮球，且現在為何變成了「怎麼好意思遊行的風向」？

陳沂提「頂新案」處理方式

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陳沂在臉書粉專發文表示，最近的毒油事件，有很多知名連鎖店、大品牌都中鏢，大家還記得多年前的「頂新地溝油案」嗎？那時行政院長下台，同時公布所有使用毒油的廠商，全民也發起滅頂行動、上街抗議，要捍衛食品安全。

然而，此次的毒油事件，陳沂卻見中央和地方互踢皮球，地方說中央該負責，中央怪地方沒有好好抽查，而她認為，應該是中央、地方都有責任。接著她直言，若「比照當年頂新事件民進黨的訴求」，此次應該也是行政院長要下台負責，公布並預防性下架相關產品。

陳沂：現在變怎麼好意思遊行的風向

因此陳沂不解，現在一直說要研議，究竟是要研議什麼？她也認為，上街遊行是人民的權利，當年頂新上街抗議是捍衛食安，為何現在變成了「怎麼好意思遊行的風向」？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「地方、中央都有責任，至於遊行是人民自由」、「有沒有發現，現在的人越來越少上街頭抗議了？因為在家拿手機起來罵一罵，成本比較低」、「當年事件後，我到現在都還有抵制味全相關產品」。

不過也有網友表示，「頂新案行政院長並沒有因為這個事件下台喔！是後來9合1國民黨慘敗才下台，敗選後才宣布因為執政黨選舉慘敗負行政責任下台的，沒有說因為頂新案下台」。陳沂則說，「事後國民黨敗選，有下台，下台理由也包括頂新案」。

據了解，頂新案爆發後，時任衛福部長邱文達宣布為此事負起政治責任，請辭下台；時任衛生福利部食藥署署長葉明功調職。

另外，民進黨2014年10月曾針對頂新黑心油風暴，主張「江宜樺應為其包庇與無能負起政治責任，辭職下台」。而時任行政院長江宜樺是在2014年11月29日，因國民黨於地方選舉中大敗，他表示國人對政府施政不滿的聲音，已透過選票表達出來，因此請辭下台。