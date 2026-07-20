　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

邁向第31年！國泰攜雲門邀全民「藝起，不只是1+1」　「國泰雲門隨行吧」創美好生活

▲▼國泰雲門隨行吧,國泰金控,雲門舞集。（圖／國泰金控提供）

▲「國泰雲門隨行吧」邁入合作第31年，延續國泰「BETTER TOGETHER 共創更好」品牌主張，以「藝起，不只是1＋1」為年度精神，期待讓藝術與生活、企業與社會、人與人之間的連結，激盪出更加超越的價值。照片為2025年台北場演出前全民律動。（圖／國泰金控提供，下同）

生活中心／綜合報導

「每年夏天，與家人朋友帶著野餐墊，在夕陽光暉落下前抵達廣場，等待燈光亮起、音樂響起。」這樣的藝術饗宴已經成為「國泰雲門隨行吧」每年夏季與台灣民眾一起共築的記憶與珍貴回憶。國泰與雲門已共同舉辦超過324場演出，感動超過275萬人次，打造出台灣規模最大的戶外舞蹈盛會，也讓「藝術即生活」不再只是理念，而是真實發生在每一座城市、每一片草地上的日常風景。對國泰而言，藝術不是一次性的贊助，而是一場長達31年的陪伴。

2026年，「國泰雲門隨行吧」延續國泰「BETTER TOGETHER共創更好」品牌主張，以「藝起，不只是1＋1」為年度精神，期待讓藝術與生活、企業與社會、人與人之間的連結，激盪出更加超越的價值。「國泰雲門隨行吧」將於7月25日在臺北國家兩廳院藝文廣場、8月1日在高雄文化中心圓形廣場舉辦兩場大型戶外公演1，並於8月至9月巡迴臺中、苗栗、臺北及臺南四座城市，展開八場社區巡演，讓藝術持續深入地方，也讓更多民眾近距離感受國際級表演藝術的魅力。

今年戶外公演將演出雲門藝術總監鄭宗龍作品《關不掉的耳朵》」，這部作品從現代人最熟悉的日常出發——風聲、腳步聲、關門聲，以及腦海裡揮之不去的思緒，引導觀眾重新傾聽生活，也重新認識自己。《關不掉的耳朵》邀請所有人一同走進舞蹈現場，打開感官、專注當下，甩掉惱人雜音，找回屬於自己的生活節奏。鄭宗龍攜手金馬獎聲音設計大師杜篤之及法國作曲家艾斯特班．費南德茲，以聲音驅動舞蹈，在戶外天地間打造一場打開感官的藝術體驗，讓觀眾在喧囂之中找回屬於自己的節奏。除了演出之外，今年活動更首度以「聲音 × 共創」為概念，規劃融合聲光科技與藝術互動的沉浸式體驗，觀眾透過步伐、節奏與光影共同完成創作，每一個人的參與，都將成為作品的一部分，也讓「藝起，不只是1＋1」從品牌理念化為每位參與者都能親身感受的體驗。

回顧過往，國泰與雲門舞集於1996年展開合作，希望讓世界級表演藝術走出劇場、走進城市與鄉鎮，讓一般大眾不受年齡、背景或經濟條件限制，都能零距離欣賞藝術之美。這份初心，走過了31個年頭，也陪伴台灣走過各個繁榮與艱辛的時刻。從1999年921大地震後走入災區演出、2009年八八風災將巡演帶往受災地區，到2024年0403花蓮強震後增辦社區巡演、2025年更將30周年首場戶外公演帶回花蓮。國泰與雲門始終相信，藝術不只是表演，更能在人們最需要的時刻，成為陪伴與重建的力量。

▲▼國泰雲門隨行吧,國泰金控,雲門舞集。（圖／國泰金控提供）

「▲國泰雲門隨行吧」邁入合作第31年，延續國泰「BETTER TOGETHER共創更好」品牌主張，以「藝起，不只是1＋1」為年度精神，今年戶外公演將演出雲門藝術總監鄭宗龍作品《關不掉的耳朵》，邀請所有人一同走進舞蹈現場，打開感官、專注當下，甩掉惱人雜音，找回屬於自己的生活節奏。

國泰金控始終相信，企業的影響力不僅來自金融專業，更來自持續為社會創造美好的能力，透過長期支持藝文發展，國泰金融集團陪伴藝術扎根、文化向下，也讓更多人在生活中感受美、分享美，進一步累積台灣的文化厚度與社會韌性。未來，國泰將持續攜手雲門，以藝術連結土地、城市與人群，讓文化成為凝聚社會的力量，並以「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神，串聯更多跨界合作與社會共創，陪伴每一代台灣人，在共同的文化記憶中，看見更好的生活，也共創更好的未來。
 

1  2026年國泰雲門隨行吧兩場大型戶外公演，無需報名，免費入場，相關資訊請參考：https://www.cathaycg.com.tw/public

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「足球1勝、惡徒0勝」阿根廷輸球又輸人　英媒狠評
西班牙用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　真相曝光
10年新秘「新娘休息室該改名」　真實血淚曝光！6萬人推爆
川普嘆「想跟梅西、C羅交換人生」　20歲帥兒現身成焦點
快訊／台股2檔「抓去關」　新名單曝
阿根廷輸球崩潰！首都大暴動
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣妹搭高鐵「突送小驚喜」　日本夫妻爆感動！網一看：不便宜

送修手機「相簿被瀏覽15分鐘」　老闆堅持是測試！內行曝自保方法

邁向第31年！國泰攜雲門邀全民「藝起，不只是1+1」　「國泰雲門隨行吧」創美好生活

桃園大停水！明早上8時起「21小時沒水用」　範圍一次看

提離職後沒解脫反而更焦慮！她崩潰發問　網笑虧：第一次？

遺囑「存在LINE」有法律效力嗎？　律師急喊不！曝合法做法

熱帶低壓估周五前後生成　周末2地降雨機率增

全球首創「變裝皇后結合布袋戲」　《怪美妖仙傳》王母娘娘進劇場

她熱情告白「愛我的工作」爽又療癒！網佩服：真的不容易

講完電話！客戶「下秒1舉動」他錯愕　網嘆：沒禮貌日常

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

傑克羅素梗玩到變馬來貘　洗完澡又衝去泥巴堆打滾

台灣妹搭高鐵「突送小驚喜」　日本夫妻爆感動！網一看：不便宜

送修手機「相簿被瀏覽15分鐘」　老闆堅持是測試！內行曝自保方法

邁向第31年！國泰攜雲門邀全民「藝起，不只是1+1」　「國泰雲門隨行吧」創美好生活

桃園大停水！明早上8時起「21小時沒水用」　範圍一次看

提離職後沒解脫反而更焦慮！她崩潰發問　網笑虧：第一次？

遺囑「存在LINE」有法律效力嗎？　律師急喊不！曝合法做法

熱帶低壓估周五前後生成　周末2地降雨機率增

全球首創「變裝皇后結合布袋戲」　《怪美妖仙傳》王母娘娘進劇場

她熱情告白「愛我的工作」爽又療癒！網佩服：真的不容易

講完電話！客戶「下秒1舉動」他錯愕　網嘆：沒禮貌日常

謝賢離世！41億遺產傳早安排好「9成留給孫子」謝霆鋒只分5％

Nespresso父親節優惠咖啡機3300元起　星巴克膠囊開賣把家變成咖啡館

南珉貞攜手台灣日造酒妝發表夏日特調　商研院董座許添財出席助陣

金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

酒駕連闖3紅燈撞死女騎士！BMW男肇逃38小時　一審重判17年

陸9歲女因「愛挖鼻孔」差點毀容　醫驚呼：2天內惡化，險喪命

西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎　

台灣妹搭高鐵「突送小驚喜」　日本夫妻爆感動！網一看：不便宜

7-11開賣「三麗鷗曬傷系列」　全家推泰式鮮食「泰奶買1送1」

AI砍掉入門職缺划算嗎？MIT：企業恐付出更大代價

【見笑轉生氣？】阿伯提醒腳不能放捷運椅子上　男怒回嗆：你管太多了吧

生活熱門新聞

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

好市多「500元生日禮」領法曝光！網驚：不知道

曾是熱門景點「變荒涼廢墟」　遊客驚：去年4月還好好的

今「雨最大」　午後全台溼答答

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

巧虎「不是老虎」！1.2萬人震驚：還我童年

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因

逛故宮突「頭暈又發麻」！一票人見《龍藏經》震撼

快訊／大雷雨炸北部5縣市　國家警報響

美女里長徵「貼身助理」！條件曝光網笑：要爆滿了

一堆人「生病不請病假」寧可用特休！網吐原因

Hahababy「撞臉全紀錄」網站曝光！41案例一次攤開

錯過等明年！今天「天門開」天公開放許願　專家曝開運拜法

可能有新颱風　模擬路徑曝

更多熱門

相關新聞

陳祖培回鍋掌國泰世華銀董座　強化內控內稽拚第1

陳祖培回鍋掌國泰世華銀董座　強化內控內稽拚第1

國泰金（2882）代子公司國泰世華銀公告，經由董事會共同推舉陳祖培出任國泰世華銀董事長，人事案一公布，於今（17）日立刻出面揭示強化內控內稽、嚴格風險控管、以最高道德標準要求高階段、贏得客戶信賴等要務，以往國泰世華銀係以企金聯貸業務為基礎，近年積極發展財富管理，未來目標朝向「第一名」邁進。

小S初戀竟是雲門舞集藝術總監！遭阿雅爆內幕

小S初戀竟是雲門舞集藝術總監！遭阿雅爆內幕

國泰投信賠10億內幕曝光　價值投資老手揭郭明鑑背鍋關鍵

國泰投信賠10億內幕曝光　價值投資老手揭郭明鑑背鍋關鍵

2026國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

2026國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

國泰金控主要贊助慕夏百年特展

國泰金控主要贊助慕夏百年特展

關鍵字：

國泰雲門隨行吧國泰金控雲門舞集

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

「四哥」謝賢驚傳離世！　享壽89歲

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

世界盃冠軍戰爆全武行！

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

林俊傑帶女友七七看世足決賽！座位票價驚人

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面