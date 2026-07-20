　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

睽違51年！日本派人來台「挖掘二戰日軍遺骨」：感謝台灣民間協助

▲▼ 墾丁後壁湖 。（圖／記者戴若涵攝）

▲ 據船漂流日軍遺骨埋葬於墾丁後壁湖海邊。（圖／ETtoday資料照）

記者羅翊宬／編譯

日本政府委託團體今（20）日正式在台灣屏東縣恆春半島海岸展開舊日軍戰歿者遺骨挖掘作業。二戰期間，大量日本軍艦與運輸船在巴士海峽遭美軍潛艦擊沉，估計舊日軍10萬人戰死，上萬遺體海漂至恆春海岸並由當地居民焚燒或掩埋。

由於台灣與日本並無正式外交關係，此為日方睽違近半世紀再度在台由官方啟動遺骨搜尋挖掘作業，期盼能儘早讓舊日軍遺骨返鄉。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，連結台灣與菲律賓的巴士海峽，在二戰末期是日本帝國海軍極為關鍵的南方輸送航線，當時無數載運物資與兵員的日本艦艇、運輸船遭美軍潛艦接連擊沉，估計造成超過10萬人喪生，大量罹難官兵遺體隨海流漂至屏東恆春，當地多處至今仍留有台灣居民協助火化與掩埋遺體的歷史口述證言。

此次挖掘作業由日本政府厚生勞動省委託「日本戰歿者遺骨收集推進協會」辦理，由該協會派遣2名職員抵台，並結合台灣在地協力者組成約10人團隊。

調查將持續進行至31日，預計在恆春海岸後壁湖核三廠出水口等2處地點展開挖掘。作業人員挖出約2公尺見方的探査坑，若順利發現遺骨，將著手進行身份確認與收拾協調工作。

由於台日之間缺乏正式外交關係，日本政府過去在台推動公辦遺骨收容極其困難，上次相關作業必須追溯至1975年。加上戰後81年過去，海岸地形因長期侵蝕與土地開發而發生巨變，地下是否仍殘留遺骨尚屬未知。即便成功發掘遺體或遺物，後續身分辨識作業也面臨極大挑戰。

自2019年起在屏東蹲點調查二戰遺骨的日本志工館量子感謝道，「若沒有當地人的理解與協助，這次挖掘根本無法實現，真的非常感謝台灣人。」

日本戰歿者遺骨收集推進協會調查派遣團團長井上達昭則向等候多年的家屬致歉，坦言「讓大家久等了真的非常抱歉」，宣示將全力以赴，盼能在最短時間內將遺骨送還日本。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
被動元件跌慘！3檔提前開獎
毒油風暴不忍了！國民黨團提修《食安法》　最重可罰10億元
國巨腰斬！股民苦笑「謝謝提前過聖誕」　萬人淚崩：叮叮噹
快訊／謝賢過世　謝霆鋒證實悲痛發聲
高中生失聯2天！尋獲已成冰冷遺體
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

28歲大馬女二婚嫁「82歲阿公」！爺孫戀差54歲　甜喊：他最懂我

季風豪雨奪命！印度北部「洪災土石流肆虐」至少25死

西班牙奪冠狂歡變調！大批球迷爬噴泉突坍塌　13歲少年亡

睽違51年！日本派人來台「挖掘二戰日軍遺骨」：感謝台灣民間協助

73隻貓咪「葬身火海」！曼谷民宅惡火　愛爸愛媽也陳屍火場

伊朗外長認了「還沒見過新領袖」　神隱4個月行蹤成謎

哈利破冰查爾斯「關鍵是卡蜜拉」　王室專家爆內幕

美國又爆大規模槍擊！男嫌鬧區開槍　多人四肢中彈

美國301條關稅24日揭曉！南韓全面啟動外交戰　最後關頭赴美談判

不夠安全？川普認卡達贈「新空軍一號」將停飛　回廠全面升級

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

28歲大馬女二婚嫁「82歲阿公」！爺孫戀差54歲　甜喊：他最懂我

季風豪雨奪命！印度北部「洪災土石流肆虐」至少25死

西班牙奪冠狂歡變調！大批球迷爬噴泉突坍塌　13歲少年亡

睽違51年！日本派人來台「挖掘二戰日軍遺骨」：感謝台灣民間協助

73隻貓咪「葬身火海」！曼谷民宅惡火　愛爸愛媽也陳屍火場

伊朗外長認了「還沒見過新領袖」　神隱4個月行蹤成謎

哈利破冰查爾斯「關鍵是卡蜜拉」　王室專家爆內幕

美國又爆大規模槍擊！男嫌鬧區開槍　多人四肢中彈

美國301條關稅24日揭曉！南韓全面啟動外交戰　最後關頭赴美談判

不夠安全？川普認卡達贈「新空軍一號」將停飛　回廠全面升級

敏盛綜合醫院51週年院慶　邁向智慧醫療新紀元

認識台東從這顆阿粨開始！秘境小店深藏部落　填滿鹹香肉餡

綠營列新北為「進取區」　李四川：希望民進黨能多關心食安

28歲大馬女二婚嫁「82歲阿公」！爺孫戀差54歲　甜喊：他最懂我

季風豪雨奪命！印度北部「洪災土石流肆虐」至少25死

爸氣回饋最高18%　豐原太平洋百貨流行服飾3折起

不懂年輕人在「刀」什麼　多米多羅：刀削麵喔？

遺憾！阿根廷衛冕夢碎爆衝突　布宜諾斯艾利斯出動「水砲車鎮壓」

西班牙奪冠狂歡變調！大批球迷爬噴泉突坍塌　13歲少年亡

快訊／中聯油脂收到衛福部600萬罰單　但駁斥油品逾期指控

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

國際熱門新聞

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

川普全球關稅到期　「新關稅」60國改徵12.5％

世足頂級套票要價3200萬　超盤待遇曝光

性侵殺害17歲女學生！惡狼曝「想當警察」

酷澎物流中心火燒3天　驚傳「建築物恐倒塌」

女遭新郎強吻硬上　醒來發現全身赤裸

俄最大規模飛彈狂轟釀8死　澤倫斯基急求援

川普世足頒獎硬擠合照！　全場8萬人狂噓

德26歲保全查票「遭乘客推下火車」命危

失聯美官兵遺體尋獲　美軍死亡人數增至18人

最強冥燈　川普「大讚梅西」阿根廷慘敗

AI股暴跌不押輝達！外媒點名最大贏家在台灣

加拿大牙醫消毒違規！近900人恐染愛滋病

惡狼父任警高層「吃案滅證」　韓警察廳長道歉

更多熱門

相關新聞

美301條關稅24日揭曉！南韓派官員赴美談判

美301條關稅24日揭曉！南韓派官員赴美談判

為爭取降低衝擊，南韓政府全面啟動對美協商，繼產業通商資源部長金正官後，通商交涉本部長呂翰九也將赴美，與美方展開最後階段談判。

惡狼父任警高層「吃案滅證」　韓警察廳長道歉

惡狼父任警高層「吃案滅證」　韓警察廳長道歉

外籍男趴倒人行道！突發「動物叫聲」暴衝

外籍男趴倒人行道！突發「動物叫聲」暴衝

王滬寧會金正恩「低頭筆記」　陸網譏遭矮化

王滬寧會金正恩「低頭筆記」　陸網譏遭矮化

暑假親子免費景點+1！

暑假親子免費景點+1！

關鍵字：

日韓要聞台灣屏東恆春半島後壁湖二戰日軍遺骨核三廠

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

「四哥」謝賢驚傳離世！　享壽89歲

世界盃冠軍戰爆全武行！

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

林俊傑帶女友七七看世足決賽！座位票價驚人

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面