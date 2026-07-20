睽違51年！日本派人來台「挖掘二戰日軍遺骨」：感謝台灣民間協助

▲ 據船漂流日軍遺骨埋葬於墾丁後壁湖海邊。（圖／ETtoday資料照）

記者羅翊宬／編譯

日本政府委託團體今（20）日正式在台灣屏東縣恆春半島海岸展開舊日軍戰歿者遺骨挖掘作業。二戰期間，大量日本軍艦與運輸船在巴士海峽遭美軍潛艦擊沉，估計舊日軍10萬人戰死，上萬遺體海漂至恆春海岸並由當地居民焚燒或掩埋。

由於台灣與日本並無正式外交關係，此為日方睽違近半世紀再度在台由官方啟動遺骨搜尋挖掘作業，期盼能儘早讓舊日軍遺骨返鄉。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，連結台灣與菲律賓的巴士海峽，在二戰末期是日本帝國海軍極為關鍵的南方輸送航線，當時無數載運物資與兵員的日本艦艇、運輸船遭美軍潛艦接連擊沉，估計造成超過10萬人喪生，大量罹難官兵遺體隨海流漂至屏東恆春，當地多處至今仍留有台灣居民協助火化與掩埋遺體的歷史口述證言。

此次挖掘作業由日本政府厚生勞動省委託「日本戰歿者遺骨收集推進協會」辦理，由該協會派遣2名職員抵台，並結合台灣在地協力者組成約10人團隊。

調查將持續進行至31日，預計在恆春海岸後壁湖核三廠出水口等2處地點展開挖掘。作業人員挖出約2公尺見方的探査坑，若順利發現遺骨，將著手進行身份確認與收拾協調工作。

由於台日之間缺乏正式外交關係，日本政府過去在台推動公辦遺骨收容極其困難，上次相關作業必須追溯至1975年。加上戰後81年過去，海岸地形因長期侵蝕與土地開發而發生巨變，地下是否仍殘留遺骨尚屬未知。即便成功發掘遺體或遺物，後續身分辨識作業也面臨極大挑戰。

自2019年起在屏東蹲點調查二戰遺骨的日本志工館量子感謝道，「若沒有當地人的理解與協助，這次挖掘根本無法實現，真的非常感謝台灣人。」

日本戰歿者遺骨收集推進協會調查派遣團團長井上達昭則向等候多年的家屬致歉，坦言「讓大家久等了真的非常抱歉」，宣示將全力以赴，盼能在最短時間內將遺骨送還日本。