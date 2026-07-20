國道掉落物成索命符！轎車急閃遭聯結車撞擊　慘釀1死4傷畫面曝

▲國道1號南向台南仁德路段發生重大車禍，自小客車疑閃避車道上的鐵製掉落物，失控遭聯結車撞擊，造成車內1人死亡、4人受傷，傷者均送醫救治。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道1號南向332.8公里台南仁德路段，19日下午發生1死4傷重大車禍，45歲許姓男子駕駛自小客車行駛中線車道時，疑為閃避路面上的鐵製掉落物，操作失控偏移至外側車道，隨即遭57歲林姓男子駕駛的聯結車撞擊，造成轎車內1人死亡、4人受傷，詳細肇事原因仍待國道警察第四大隊調查釐清中。

國道第四公路警察大隊指出，事故發生於19日下午3時11分，許男駕駛自用小客車行經國道1號南向332.8公里仁德路段，當時車輛行駛在中線車道，疑因閃避車道上掉落的鐵製品，操作失控後向右偏移至外側車道。此時，林男駕駛聯結車行駛於外側車道，雙方隨即發生碰撞。事故造成自小客車內1人死亡、4人受傷，傷者均由救護人員送醫救治。

警方到場進行交通管制、事故採證及排除作業，現場於下午4時11分處理完畢，全線恢復通車，後續由第四公路警察大隊新市分隊調查處理。

警方表示，經檢測，許男與林男均無飲酒情形，至於車道上的鐵製品來源、是否為其他車輛掉落，以及事故發生的完整過程，仍待進一步調閱相關影像及採證釐清。

第四公路警察大隊提醒，駕駛人上路前應確實檢查車輛機件、載運設備及物品是否固定妥當，避免物品掉落道路，危及自身及其他用路人安全。

警方指出，若車輛機件、設備或物品未固定妥當而掉落道路，可依《道路交通管理處罰條例》第30條之1第1項第1款規定，處汽車駕駛人1000元以上、6000元以下罰鍰；若涉嫌觸犯《刑法》第185條第1項妨害公眾往來安全罪，將在調查釐清責任後依法移送台南地檢署偵辦。