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温世政贈陳紀衡珍藏鐵道模型組　共推集集鐵道復興雙主軸政策

▲温世政、陳紀衡共推「鐵道復興」雙主軸政策。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲温世政、陳紀衡共推「鐵道復興」雙主軸政策。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

年底將進行九合一地方選舉，民進黨南投縣黨部第一波徵召南投縣議員沈夙崢參選南投市長、陳紀衡回鍋參選集集鎮長；陳紀衡與縣長參選人温世政今天共同提出以全線復駛的集集鐵道為核心的觀光、交通政策，包括交通轉運站地點改置、推動跨鄉鎮整合和景點串聯、公共運輸優化，以翻轉地方發展。

温世政與陳紀衡稍早在民進黨縣黨部召開「拼出集集鐵道新未來」聯合政策記者會，立委羅美玲、縣黨部主委暨縣議員吳棋楠、王秋淑等人到場力挺，眾人手持「鐵道觀光品牌計畫」、「集集交通中心計畫」等標語手牌，誓言「集集再出發，鐵道再升級」；身為資深鐵道迷的温世政，也在現場致贈陳紀衡一組珍藏多年的集集鐵道模型，象徵地方建設如同火車車廂，必須一節一節串聯、一條一條路線接軌，由縣府攜手地方，拼出整體南投榮景。

▲拼出集集鐵道新未來！温世政、陳紀衡強強聯手 偕立委羅美玲共推「鐵道復興」雙主軸政策。（圖／記者高堂堯攝）

▲拼出集集鐵道新未來！温世政、陳紀衡強強聯手 偕立委羅美玲共推「鐵道復興」雙主軸政策。（圖／記者高堂堯攝）

陳紀衡發表以「鐵道觀光」及「鐵道交通」為雙主軸的集集鐵道復興計畫，首要為「鐵道觀光品牌計畫」，將重塑過去引領熱潮的「火車好多節」品牌，改以全新的年度主題策展、觀光列車及鐵道模型常設展，串聯濁水到車埕沿線車站，打造「一條會說故事的鐵路」，吸引全台及國際旅客四季都想來集集。

▲拼出集集鐵道新未來！温世政、陳紀衡強強聯手 偕立委羅美玲共推「鐵道復興」雙主軸政策。（圖／記者高堂堯攝）

陳紀衡另提出「集集交通中心計畫」，主張將縣府規劃中的轉運站自第一公墓原址改設置於「集集分局旁停車場用地」，不僅距離市中心更近、符合旅客與居民的生活動線，且無需辦理地目變更亦可作為車站使用，行政程序相對單純、建設速度更快；相較於南投市轉運站斥資近7億的土地取得成本，該方案土地徵收經費預估僅需4000至5000萬元，可全面整合火車、公車、台灣好行與大型遊覽車，成為串聯日月潭與山城旅遊的重要節點。

温世政則以其醫師專業比喻，城市發展就如同人體，交通正是最重要的基礎建設與「血液循環」，他指出南投過去最大問題是「景點缺乏串聯」，並承諾未來若有機會承擔縣長重任，絕對全力支持地方將集集線提升為南投山線觀光的重要軸線；羅美玲表示，將扮演中央與地方的最佳橋樑，積極向交通部、觀光署、台鐵公司及國發會等跨部會協調爭取資源，讓集集優質的硬體建設轉化為地方創生與產業升級的實質商機，集集選區的王秋淑及吳棋楠也承諾，將在縣議會全力爭取與監督這兩項政策。

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