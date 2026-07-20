豐原毒駕1死3傷！賓士女換乾淨衣服移送　喊冤「治療服藥沒吸毒」

記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中市豐原區中山路19日下午發生一起重大車禍，劉姓女子(45歲)駕駛賓士，沒煞車衝撞前方2部機車、4輛自小客車，造成左姓騎士(37歲)當場被前後夾擊慘死、3人受傷，事後劉女被測出體內有多達4種毒品陽性反應，今(20日)下午移送台中地檢署複訊。據悉，劉女偵訊時喊冤稱自己有在治療吃藥，絕對沒有吸毒。

▲台中豐原劉姓女子涉毒駕造成1死3傷，20日下午移送台中地檢署複訊。（圖／民眾提供，下同）



水利行員工下班返家 遭賓士夾擊慘死

本案發生在19日下午，水利工程行員工左姓男子接獲加班通知出門工作，下班後騎車回家，下午2時許行經中山路時，遭賓士駕駛劉女開車衝撞，由於劉女未煞車，衝擊力道造成前方4輛自小客車、2部機車撞成一團，首當其衝的左男慘遭前後車輛夾擊，當場失去呼吸心跳。

台中市消防局先收到iPhone智能報案，後有多通電話進線，隨即派遣人車前往現場救援，並將夾困的左男救出，緊急送往豐原醫院搶救，惟仍傷重不治，另造成1名女駕駛、2名女乘客受傷送醫。

▲左男卡在兩輛轎車之間。



劉女體內驗出4種毒 喊冤在治療服藥

警方對劉女進行唾液檢測後，竟呈現依託咪酯類、鴉片類、安非他命及卡西酮等多達4種毒品陽性反應，其餘駕駛無酒駕情事，但當時劉女供稱有使用「美沙酮（戒毒管制藥物，若經快篩同樣會出現毒品陽性反應）」情形。

20日上午劉女警詢完畢，她穿著家人帶來的換洗衣物現身，移送台中地檢署複訊。據了解，劉女偵訊時供稱因本身在進行治療，有使用藥物，喊冤絕對沒吸毒，對於釀成1人死亡她也相當懊悔。