725上凱道前鄭麗文、蔣萬安先合體　國民黨22日提名6首長拚連任

▲台北市長蔣萬安拚連任。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物超標，食安風暴持續延燒，台北市長蔣萬安號召民眾725上凱道反毒油。在凱道集會登場前，國民黨預計本週三（22日）在中常會提名台北蔣萬安、基隆謝國樑、桃園張善政競選連任，當天也會一併提名苗栗、南投、連江縣共6個執政縣市首長，與黨主席鄭麗文同台造勢。

毒油流向和政府後續處置受全國矚目，民進黨發言人吳崢在被質疑政府防堵毒油不力時，與媒體人黃揚明在政論節目上發生爭執，脫口出「又沒人逼你吃毒油」等言論，讓藍營看準時機拋出上街抗議回擊。蔣萬安17日先抨擊，「民進黨政府逼我吃毒油、逼我上街頭」，號召民眾走上街頭抗議的想法，國民黨其餘民代也凝聚共識，國民黨主席鄭麗文當天下午開記者會拍板7月25日上凱道舉辦「我是人，我反毒台」大會，邀請同樣身為在野黨的台灣民眾黨一同出席。

國民黨台北市議員楊植斗昨日也率新北市議員參選人何元楷、台北市議員參選人賴苡任、基隆市議員參選人張家馨，於介壽派出所對面發起「絕食靜坐」抗議，預計持續到7月25日抗爭當天，昨天鄭麗文傍晚也冒雨親自到場送物資聲援，呼籲民眾站出來抗爭，「民進黨讓人民一直暴露在食品安全危險之下，請賴清德放下保護綠友友的想法，何時人民才能安心地相信油是沒問題的？」

盧秀燕今日中午也赴凱道慰問絕食青年們，盧感嘆，看到楊植斗等人透過激烈、自我傷害的做法進行絕食，讓她相當心疼，今天戶外最高34度高溫，一般人在戶外幾小時就受不了了，但是議員參選人們又很堅決要以這樣的方式督促政府解決問題油，因此自己找了連勝文、謝國樑等人來探視議員們。

週六全代會、凱道抗爭登場前，國民黨周三（22日）預計提名台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政3位首長，也將一併提名苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘。

