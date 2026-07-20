　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

70名身障友暢遊台南！屏東救國團攜手蔣月惠　無礙旅行傳遞愛

▲屏東救國團攜手蔣月惠伴身障友暢遊台南。（圖／屏東縣救國團提供）

▲屏東救國團攜手蔣月惠議員伴身障友暢遊台南。（圖／屏東縣救國團提供）

記者陳崑福／屏東報導

為鼓勵身心障礙朋友走出戶外、拓展生活視野，屏東救國團攜手縣議員蔣月惠舉辦「有愛無礙、關懷台灣」陽光活動，號召70名身障朋友、眷屬及志工前往台南展開一日無障礙之旅，走訪左鎮化石館、南科考古館及滷味博物館，透過寓教於樂的行程，讓身障者感受社會溫暖，也喚起各界重視無障礙環境。

▲屏東救國團攜手蔣月惠伴身障友暢遊台南。（圖／屏東縣救國團提供）

▲屏東救國團攜手蔣月惠伴身障友暢遊台南。（圖／屏東縣救國團提供）

為鼓勵身心障礙朋友走向大自然，由屏東縣政府指導，救國團屏東縣團委會與蔣月惠議員共同主辦的「有愛無礙、關懷台灣」身障朋友陽光活動，已於7月16日溫馨登場。

活動當天一早，70位身障朋友、眷屬及工作人員齊聚屏東市公所前。出發前，蔣月惠議員及屏東縣救國團楊玄羽總幹事特別到場給予祝福，兩位在致詞中除了期盼身障朋友能藉此放鬆心情、擴大生活圈，更特別感謝所有工作人員與義工的無私協助與溫暖陪伴，讓旅程得以順利出發。

本次台南陽光之旅的行程安排豐富，且特別注重無障礙空間的體驗。在義工夥伴的悉心陪伴下，團隊首站前往台南左鎮化石館感受自然歷史，中午於善化享用午餐後，接著探索南科考古館，並走訪台灣滷味博物館進行文創體驗。透過實地走訪這些景點與文化交流，不僅讓身障朋友親身體驗了友善的無障礙環境，也藉此呼籲並促進社會大眾對於無障礙空間設計的重視。

全體人員於當天傍晚平安返回屏東，帶著滿滿的美好回憶為行程畫下完美句點。屏東縣救國團楊玄羽總幹事表示，期盼藉由此次陽光活動，能讓肢體障礙朋友深刻感受到社會關懷弱勢的用心；同時也讓參與服務的義工夥伴在陪伴過程中，更能同理肢體障礙者的不便，進而將這份關懷由自身做起，未來能投入服務更多需要幫助的弱勢朋友，讓這份愛與溫暖持續在社會中發光發熱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
萌翻！亞馬爾3歲弟弟狂奔全場找哥哥　轉身「寶寶版世界盃」開踢
被動元件跌慘！3檔提前開獎
毒油風暴不忍了！國民黨團提修《食安法》　最重可罰10億元
國巨腰斬！股民苦笑「謝謝提前過聖誕」　萬人淚崩：叮叮噹
快訊／謝賢過世　謝霆鋒證實悲痛發聲
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

城隍爺賜福加持！嘉義縣第100輛長照交通車上路　守護大林長者

桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

敏盛綜合醫院51週年院慶　邁向智慧醫療新紀元

金門全國科展摘6獎　金中觀測系外行星勇奪第三名

温世政贈陳紀衡珍藏鐵道模型組　共推集集鐵道復興雙主軸政策

暑假3C使用進入高峰　台南多管齊下提升學生網路自控力

馬祖前進高雄「大港閱冰」　戰地文化、美食吸引南台旅客

70名身障友暢遊台南！屏東救國團攜手蔣月惠　無礙旅行傳遞愛

超商店員偷喝6杯美式咖啡判7月　易科罰金代價「一杯3萬」

新竹市立動物園90週年　「Zoo My Way」系列活動開跑

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

城隍爺賜福加持！嘉義縣第100輛長照交通車上路　守護大林長者

桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

敏盛綜合醫院51週年院慶　邁向智慧醫療新紀元

金門全國科展摘6獎　金中觀測系外行星勇奪第三名

温世政贈陳紀衡珍藏鐵道模型組　共推集集鐵道復興雙主軸政策

暑假3C使用進入高峰　台南多管齊下提升學生網路自控力

馬祖前進高雄「大港閱冰」　戰地文化、美食吸引南台旅客

70名身障友暢遊台南！屏東救國團攜手蔣月惠　無礙旅行傳遞愛

超商店員偷喝6杯美式咖啡判7月　易科罰金代價「一杯3萬」

新竹市立動物園90週年　「Zoo My Way」系列活動開跑

如何鎖死梅西？　西班牙主帥親揭「斷水流」神戰術

講完電話！客戶「下秒1舉動」他錯愕　網嘆：沒禮貌日常

10年新秘「新娘休息室該改名」　真實血淚曝光！6萬人推爆

88歲翁在家睡覺「遭花豹叼走」！　拖行500m頸部重創慘死

城隍爺賜福加持！嘉義縣第100輛長照交通車上路　守護大林長者

桃園新增2例日本腦炎病例　衛生局啟動防疫機制

爛醉上路丟了命！嘉義台18線騎士逆撞對向噴飛亡　酒測值1.32破表

武動全能體育嘉年華9月登場　相約華山一起探索運動樂趣

「足球1勝、惡徒0勝」阿根廷世足決賽輸球又輸人　英媒狠評引熱議

李棟旭活著回來了！喊話《殺人者購物中心3》：叫我來，我就會拍

【最老工讀生】邰哥出演一日大巨蛋打工人！辛酸工作畫面流出XD

地方熱門新聞

毒駕1死3傷女辯用美沙酮　高大成說重話

快訊／花蓮部分地區7/20停班停課

中原大學量子資訊中心　培育量子新世代　

桃園置地廣場航高疑義案　市府提出六點說明

南消強化繩索救援戰力西港分隊實境操演提升義消專業

13天12夜腳踏車環島啟程黃絲帶愛網陪弱勢兒少勇敢逐夢

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭新增20公尺戲水樂園

雲林古笨港文史推手林永村辭世　地方文化界不捨

吃芒果冰也學救命術！安南消防設攤宣導防火、CPR一起帶回家

台南紙錢專爐燒不停！清明後再湧150噸環保局籲「以功代金」

致癌油風暴延燒　李欣發起國賠與求償連署

男大生1年內多次朝不同女鞋猥褻認罪仍不獲緩刑被害人求償30萬敗訴

台南8年新增14處環教場所25處通過認證居南台灣第1

國軍演習！彰化和美交管封路至7／20

更多熱門

相關新聞

台南將軍吼音樂節8月登場

台南將軍吼音樂節8月登場

「2026台南夏日音樂節－將軍吼」將於8月1日、2日在將軍漁港熱力登場。今年以雙主題接力開唱，且兩天均會施放超過6分鐘的煙火秀，台南市政府也預告，屆時將有16吋的煙火彈「彩色千輪」點亮夜空。

韓國人來台必買「杯袋」

韓國人來台必買「杯袋」

巴威颱風「景點、活動異動」懶人包

巴威颱風「景點、活動異動」懶人包

奇美350公斤河馬雕塑防颱照像拔牙掀討論

奇美350公斤河馬雕塑防颱照像拔牙掀討論

住台南五星飯店送戶外行程

住台南五星飯店送戶外行程

關鍵字：

身障無障礙救國團蔣月惠台南旅遊

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

「四哥」謝賢驚傳離世！　享壽89歲

世界盃冠軍戰爆全武行！

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

林俊傑帶女友七七看世足決賽！座位票價驚人

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面