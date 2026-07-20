70名身障友暢遊台南！屏東救國團攜手蔣月惠　無礙旅行傳遞愛

▲屏東救國團攜手蔣月惠議員伴身障友暢遊台南。（圖／屏東縣救國團提供）

記者陳崑福／屏東報導

為鼓勵身心障礙朋友走出戶外、拓展生活視野，屏東救國團攜手縣議員蔣月惠舉辦「有愛無礙、關懷台灣」陽光活動，號召70名身障朋友、眷屬及志工前往台南展開一日無障礙之旅，走訪左鎮化石館、南科考古館及滷味博物館，透過寓教於樂的行程，讓身障者感受社會溫暖，也喚起各界重視無障礙環境。

為鼓勵身心障礙朋友走向大自然，由屏東縣政府指導，救國團屏東縣團委會與蔣月惠議員共同主辦的「有愛無礙、關懷台灣」身障朋友陽光活動，已於7月16日溫馨登場。

活動當天一早，70位身障朋友、眷屬及工作人員齊聚屏東市公所前。出發前，蔣月惠議員及屏東縣救國團楊玄羽總幹事特別到場給予祝福，兩位在致詞中除了期盼身障朋友能藉此放鬆心情、擴大生活圈，更特別感謝所有工作人員與義工的無私協助與溫暖陪伴，讓旅程得以順利出發。

本次台南陽光之旅的行程安排豐富，且特別注重無障礙空間的體驗。在義工夥伴的悉心陪伴下，團隊首站前往台南左鎮化石館感受自然歷史，中午於善化享用午餐後，接著探索南科考古館，並走訪台灣滷味博物館進行文創體驗。透過實地走訪這些景點與文化交流，不僅讓身障朋友親身體驗了友善的無障礙環境，也藉此呼籲並促進社會大眾對於無障礙空間設計的重視。

全體人員於當天傍晚平安返回屏東，帶著滿滿的美好回憶為行程畫下完美句點。屏東縣救國團楊玄羽總幹事表示，期盼藉由此次陽光活動，能讓肢體障礙朋友深刻感受到社會關懷弱勢的用心；同時也讓參與服務的義工夥伴在陪伴過程中，更能同理肢體障礙者的不便，進而將這份關懷由自身做起，未來能投入服務更多需要幫助的弱勢朋友，讓這份愛與溫暖持續在社會中發光發熱。