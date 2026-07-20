A股震盪　陸證監會召開投資者座談會

▲陸證監會召開投資者座談會。（圖／翻攝證監會）



記者蔡紹堅／綜合報導

A股近期劇烈震盪，市場信心受到影響。中國大陸證監會主席吳清20日召開投資者座談會，與大中小散各類投資者的8名代表面對面交流，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議。

根據證監會公布，座談會上，投資者代表結合投資和參與股市的經歷和體會作了發言，他們表示，新「國九條」實施以來，大陸資本市場總體呈現穩中向好發展態勢。

代表們提到，近期，受境外輸入性風險等因素疊加影響，A股市場出現較大波動，但「9·26」以來資本市場政策邏輯、創新邏輯、安全邏輯沒有改變，短期波動不改變長期向好趨勢。

代表們建議，加強一二級市場逆週期調節，多措並舉引導中長期資金入市，規範發展量化交易和AI應用，進一步推動上市公司加大分紅力度，提高證券違法犯罪成本，全力推動資本市場高質量發展。

吳清表示，廣大投資者是市場之本，是資本市場最重要的參與群體。證監會將堅持一體推進資本市場防風險、強監管、促高質量發展，全力維護市場平穩運行，著力提高上市公司透明度和真實性、更好回報投資者，督促行業機構規範經營並提升投資者服務水平，不斷健全投資者保護長效機制，堅決維護公開、公平、公正的市場秩序，讓投資者更好分享經濟和資本市場高質量發展成果。