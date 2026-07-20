全球首創「變裝皇后結合布袋戲」　《怪美妖仙傳》王母娘娘進劇場

▲全球首創「變裝皇后」跨界結合「布袋戲」，台中國家歌劇院推出《怪美妖仙傳》。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全球首例「變裝皇后」跨界結合「布袋戲」，臺中國家歌劇院將於8月7日至9日推出《怪美妖仙傳》，集結8位變裝皇后、布袋戲、台灣神話與流行音樂同台。特別的是，編劇暨導演程鈺婷透露，首演期間王母娘娘神尊將親臨劇場，觀眾有機會和「真正的天后」一起看戲。

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▲《怪美妖仙傳》集結8位變裝皇后、布袋戲、台灣神話與流行音樂同台。（圖／記者林育綾攝）

《怪美妖仙傳》以變裝皇后為主角，跨界布袋戲帶來完整劇場作品。故事描述盤古開天後誕生的「混沌」，因找不到自己的定位，衍生出「貪、嗔、痴」三個女兒，最後在瑤池金母、女媧、九天玄女引導下，重新找到自我價值。

程鈺婷提到，自己希望透過瑤池金母與混沌傳達，不論是不是酷兒，每個人在生命中都可能迷惘，但真正的答案都在自己的內在，「當你看到自身的力量與價值，才能成為想成為的人。」

▲全球首創「變裝皇后」跨界結合「布袋戲」。（圖／記者林育綾攝）

● 「布袋戲」跟「變裝皇后」的意外共同點

程鈺婷表示，接到歌劇院邀請後，她就決定不能只是做一場變裝皇后歌舞秀，而是要完成一部真正屬於變裝皇后的劇場作品。更希望透過「布袋戲」這項台灣人熟悉的文化，讓更多酷兒有機會帶著爸爸媽媽、阿公阿嬤一起走進劇場。

她分享，變裝皇后的「對嘴演出」與布袋戲偶戲，本質上都是透過「嘴型」賦予角色生命，因此想到將兩者融合，也希望讓台灣傳統表演藝術，以新的形式再次被看見。

● 「跨界變種」 布袋戲與變裝藝術彼此成就

程鈺婷表示，自己這輩子都沒想過，做變裝做到現在，可以走進劇場。由於一直很喜歡蘇俊穎的布袋戲，認為他的作品最有生命力，因此邀請他擔任全劇口白。而布袋戲與變裝藝術不是互相借用，是彼此成就，一起去開拓新的表演形式，這樣的「跨界變種」是非常難得的經驗。

動作設計凃力元則分享，排練時只要拋出一個概念，變裝皇后就能延伸出更多創意，展現旺盛的生命力，也讓作品在排練過程中不斷長出新的樣貌。

▲變裝皇后RICO將操偶演出。（圖／記者林育綾攝）

● 從小想玩布袋戲 RICO苦練操偶做到「人偶合一」

變裝皇后演員RICO分享，自己從小就想接觸布袋戲，但過去一直沒有機會，直到遇見現在的老師，才開始接受正統操偶訓練，從最初拿毛巾、板凳練肢體控制，到如今真的操作師傅珍藏的戲偶。

他表示，很多人以為操偶只是把手伸進偶裡，其實光是讓戲偶抬手，就必須靠三根手指同步控制，還要兼顧頭部、雙手與身體協調，因此平時都會把動作拆開反覆練習，先練頭部轉動，再練雙手動作，最後才能做到完整演出，「真正困難的是，要讓觀眾相信它是活著的，達到人偶合一。」

▲▼全球首創「變裝皇后」跨界結合「布袋戲」，台中國家歌劇院推出《怪美妖仙傳》，集結8位變裝皇后、布袋戲、台灣神話與流行音樂同台。（圖／記者林育綾攝）

● 王母娘娘神尊首演巡場 Yolanda迎變裝十周年

程鈺婷還分享，創作期間多次前往請示王母娘娘，最後一次參拜時，她原本詢問「還有沒有什麼事情要交代？」突然靈光一現，改口詢問「是不是想來看戲？」並再次向王母娘娘確認，果然獲得聖筊，因此決定邀請神尊於首演期間到歌劇院巡場。因此這次不只是首演，還是真正的「天后」會到劇場，「大家會跟真正的天后一起看戲！」

她也透露，今年正逢飾演「瑤池金母」的Yolanda 變裝10周年，因此特別邀請她擔綱演出。而瑤池金母是全劇最難演的角色，動作不能太多、口白節奏又最慢，但Yolanda即使只是站在舞台最高處，也能讓整個舞台充滿氣場，希望觀眾親自到現場感受。