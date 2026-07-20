　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

全球首創「變裝皇后結合布袋戲」　《怪美妖仙傳》王母娘娘進劇場

▲▼全球首創「變裝皇后」跨界結合「布袋戲」，台中國家歌劇院推出《怪美妖仙傳》，集結8位變裝皇后、布袋戲、台灣神話與流行音樂同台。（圖／記者林育綾攝）

▲全球首創「變裝皇后」跨界結合「布袋戲」，台中國家歌劇院推出《怪美妖仙傳》。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全球首例「變裝皇后」跨界結合「布袋戲」，臺中國家歌劇院將於8月7日至9日推出《怪美妖仙傳》，集結8位變裝皇后、布袋戲、台灣神話與流行音樂同台。特別的是，編劇暨導演程鈺婷透露，首演期間王母娘娘神尊將親臨劇場，觀眾有機會和「真正的天后」一起看戲。

▲▼全球首創「變裝皇后」跨界結合「布袋戲」，台中國家歌劇院推出《怪美妖仙傳》，集結8位變裝皇后、布袋戲、台灣神話與流行音樂同台。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《怪美妖仙傳》集結8位變裝皇后、布袋戲、台灣神話與流行音樂同台。（圖／記者林育綾攝）

《怪美妖仙傳》以變裝皇后為主角，跨界布袋戲帶來完整劇場作品。故事描述盤古開天後誕生的「混沌」，因找不到自己的定位，衍生出「貪、嗔、痴」三個女兒，最後在瑤池金母、女媧、九天玄女引導下，重新找到自我價值。

程鈺婷提到，自己希望透過瑤池金母與混沌傳達，不論是不是酷兒，每個人在生命中都可能迷惘，但真正的答案都在自己的內在，「當你看到自身的力量與價值，才能成為想成為的人。」

▲▼全球首創「變裝皇后」跨界結合「布袋戲」，台中國家歌劇院推出《怪美妖仙傳》，集結8位變裝皇后、布袋戲、台灣神話與流行音樂同台。（圖／記者林育綾攝）

▲全球首創「變裝皇后」跨界結合「布袋戲」。（圖／記者林育綾攝）

● 「布袋戲」跟「變裝皇后」的意外共同點

程鈺婷表示，接到歌劇院邀請後，她就決定不能只是做一場變裝皇后歌舞秀，而是要完成一部真正屬於變裝皇后的劇場作品。更希望透過「布袋戲」這項台灣人熟悉的文化，讓更多酷兒有機會帶著爸爸媽媽、阿公阿嬤一起走進劇場。

她分享，變裝皇后的「對嘴演出」與布袋戲偶戲，本質上都是透過「嘴型」賦予角色生命，因此想到將兩者融合，也希望讓台灣傳統表演藝術，以新的形式再次被看見。

● 「跨界變種」　布袋戲與變裝藝術彼此成就

程鈺婷表示，自己這輩子都沒想過，做變裝做到現在，可以走進劇場。由於一直很喜歡蘇俊穎的布袋戲，認為他的作品最有生命力，因此邀請他擔任全劇口白。而布袋戲與變裝藝術不是互相借用，是彼此成就，一起去開拓新的表演形式，這樣的「跨界變種」是非常難得的經驗。

動作設計凃力元則分享，排練時只要拋出一個概念，變裝皇后就能延伸出更多創意，展現旺盛的生命力，也讓作品在排練過程中不斷長出新的樣貌。

▲▼全球首創「變裝皇后」跨界結合「布袋戲」，台中國家歌劇院推出《怪美妖仙傳》，集結8位變裝皇后、布袋戲、台灣神話與流行音樂同台。（圖／記者林育綾攝）

▲變裝皇后RICO將操偶演出。（圖／記者林育綾攝）

● 從小想玩布袋戲　RICO苦練操偶做到「人偶合一」

變裝皇后演員RICO分享，自己從小就想接觸布袋戲，但過去一直沒有機會，直到遇見現在的老師，才開始接受正統操偶訓練，從最初拿毛巾、板凳練肢體控制，到如今真的操作師傅珍藏的戲偶。

他表示，很多人以為操偶只是把手伸進偶裡，其實光是讓戲偶抬手，就必須靠三根手指同步控制，還要兼顧頭部、雙手與身體協調，因此平時都會把動作拆開反覆練習，先練頭部轉動，再練雙手動作，最後才能做到完整演出，「真正困難的是，要讓觀眾相信它是活著的，達到人偶合一。」

▲▼全球首創「變裝皇后」跨界結合「布袋戲」，台中國家歌劇院推出《怪美妖仙傳》，集結8位變裝皇后、布袋戲、台灣神話與流行音樂同台。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全球首創「變裝皇后」跨界結合「布袋戲」，台中國家歌劇院推出《怪美妖仙傳》，集結8位變裝皇后、布袋戲、台灣神話與流行音樂同台。（圖／記者林育綾攝）

● 王母娘娘神尊首演巡場　Yolanda迎變裝十周年

程鈺婷還分享，創作期間多次前往請示王母娘娘，最後一次參拜時，她原本詢問「還有沒有什麼事情要交代？」突然靈光一現，改口詢問「是不是想來看戲？」並再次向王母娘娘確認，果然獲得聖筊，因此決定邀請神尊於首演期間到歌劇院巡場。因此這次不只是首演，還是真正的「天后」會到劇場，「大家會跟真正的天后一起看戲！」

她也透露，今年正逢飾演「瑤池金母」的Yolanda 變裝10周年，因此特別邀請她擔綱演出。而瑤池金母是全劇最難演的角色，動作不能太多、口白節奏又最慢，但Yolanda即使只是站在舞台最高處，也能讓整個舞台充滿氣場，希望觀眾親自到現場感受。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「足球1勝、惡徒0勝」阿根廷輸球又輸人　英媒狠評
西班牙用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　真相曝光
10年新秘「新娘休息室該改名」　真實血淚曝光！6萬人推爆
川普嘆「想跟梅西、C羅交換人生」　20歲帥兒現身成焦點
快訊／台股2檔「抓去關」　新名單曝
阿根廷輸球崩潰！首都大暴動
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣妹搭高鐵「突送小驚喜」　日本夫妻爆感動！網一看：不便宜

送修手機「相簿被瀏覽15分鐘」　老闆堅持是測試！內行曝自保方法

邁向第31年！國泰攜雲門邀全民「藝起，不只是1+1」　「國泰雲門隨行吧」創美好生活

桃園大停水！明早上8時起「21小時沒水用」　範圍一次看

提離職後沒解脫反而更焦慮！她崩潰發問　網笑虧：第一次？

遺囑「存在LINE」有法律效力嗎？　律師急喊不！曝合法做法

熱帶低壓估周五前後生成　周末2地降雨機率增

全球首創「變裝皇后結合布袋戲」　《怪美妖仙傳》王母娘娘進劇場

她熱情告白「愛我的工作」爽又療癒！網佩服：真的不容易

講完電話！客戶「下秒1舉動」他錯愕　網嘆：沒禮貌日常

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

傑克羅素梗玩到變馬來貘　洗完澡又衝去泥巴堆打滾

台灣妹搭高鐵「突送小驚喜」　日本夫妻爆感動！網一看：不便宜

送修手機「相簿被瀏覽15分鐘」　老闆堅持是測試！內行曝自保方法

邁向第31年！國泰攜雲門邀全民「藝起，不只是1+1」　「國泰雲門隨行吧」創美好生活

桃園大停水！明早上8時起「21小時沒水用」　範圍一次看

提離職後沒解脫反而更焦慮！她崩潰發問　網笑虧：第一次？

遺囑「存在LINE」有法律效力嗎？　律師急喊不！曝合法做法

熱帶低壓估周五前後生成　周末2地降雨機率增

全球首創「變裝皇后結合布袋戲」　《怪美妖仙傳》王母娘娘進劇場

她熱情告白「愛我的工作」爽又療癒！網佩服：真的不容易

講完電話！客戶「下秒1舉動」他錯愕　網嘆：沒禮貌日常

謝賢離世！41億遺產傳早安排好「9成留給孫子」謝霆鋒只分5％

Nespresso父親節優惠咖啡機3300元起　星巴克膠囊開賣把家變成咖啡館

南珉貞攜手台灣日造酒妝發表夏日特調　商研院董座許添財出席助陣

金門勇奪國家文化資產保存獎雙殊榮　王天木、許允選洋樓獲肯定

酒駕連闖3紅燈撞死女騎士！BMW男肇逃38小時　一審重判17年

陸9歲女因「愛挖鼻孔」差點毀容　醫驚呼：2天內惡化，險喪命

西班牙球星用塑膠袋「打包」冠軍獎盃　超台畫面網笑噴：包豬肉嗎　

台灣妹搭高鐵「突送小驚喜」　日本夫妻爆感動！網一看：不便宜

7-11開賣「三麗鷗曬傷系列」　全家推泰式鮮食「泰奶買1送1」

AI砍掉入門職缺划算嗎？MIT：企業恐付出更大代價

【很歹勢】潘孟安解釋推記者風波　當事記者緊跟「關心健康」

生活熱門新聞

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

好市多「500元生日禮」領法曝光！網驚：不知道

曾是熱門景點「變荒涼廢墟」　遊客驚：去年4月還好好的

今「雨最大」　午後全台溼答答

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

巧虎「不是老虎」！1.2萬人震驚：還我童年

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因

逛故宮突「頭暈又發麻」！一票人見《龍藏經》震撼

快訊／大雷雨炸北部5縣市　國家警報響

美女里長徵「貼身助理」！條件曝光網笑：要爆滿了

一堆人「生病不請病假」寧可用特休！網吐原因

Hahababy「撞臉全紀錄」網站曝光！41案例一次攤開

錯過等明年！今天「天門開」天公開放許願　專家曝開運拜法

可能有新颱風　模擬路徑曝

更多熱門

相關新聞

雲林陳璧君獲永續觀光傑出人物獎

雲林陳璧君獲永續觀光傑出人物獎

雲林縣政府於「2026第二屆台灣觀光永續獎」傳出捷報，副縣長陳璧君榮獲「永續觀光傑出人物獎」，雲林縣以「布袋戲教育傳承計畫」榮獲「永續觀光教育推廣獎銀級」，展現雲林以文化扎根、教育傳承及永續治理推動觀光發展的卓越成果。

「惠宇秋紅谷」雙塔地標對接層峰

「惠宇秋紅谷」雙塔地標對接層峰

獨／阿忠師慢性病過世　徒弟傳承布袋戲精神

獨／阿忠師慢性病過世　徒弟傳承布袋戲精神

阿忠布袋戲嫡傳弟子曝「阿忠師去年初過世」！

阿忠布袋戲嫡傳弟子曝「阿忠師去年初過世」！

媽祖也來打詐！陳亭妃推布袋戲宣導信仰結合防詐更接地氣

媽祖也來打詐！陳亭妃推布袋戲宣導信仰結合防詐更接地氣

關鍵字：

變裝皇后布袋戲台中國家歌劇院怪美妖仙傳

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

「四哥」謝賢驚傳離世！　享壽89歲

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

世界盃冠軍戰爆全武行！

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

林俊傑帶女友七七看世足決賽！座位票價驚人

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面