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東港安泰醫院響應世界肝炎日　3hrs完成近200人腹超+癌篩守健康

▲響應世界肝炎日，安泰醫院腹部超音波結合癌症篩檢。（圖／東港安泰醫院提供)

▲響應世界肝炎日，安泰醫院腹部超音波結合癌症篩檢。（圖／東港安泰醫院提供)

記者陳崑福／屏東報導

迎接7月28日世界肝炎日，東港安泰醫院19日響應全台免費腹部超音波篩檢活動，短短3小時即完成近200位民眾檢查，並同步提供成人健檢及乳癌、子宮頸癌、胃癌、大腸癌、肺癌等多項癌症篩檢，透過一站式健康檢查提升篩檢便利性，落實早期發現、早期治療，守護鄉親健康。

▲響應世界肝炎日，安泰醫院腹部超音波結合癌症篩檢。（圖／東港安泰醫院提供)

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▲響應世界肝炎日，安泰醫院腹部超音波結合癌症篩檢。（圖／東港安泰醫院提供)

安泰醫院表示，腹部超音波是一項無痛、快速且不具侵入性的檢查方式，檢查範圍涵蓋肝臟、膽囊、胰臟、脾臟及腎臟等器官，對於肝臟疾病及腹部器官病變的早期發現具有重要價值。由於許多肝臟疾病在初期往往沒有明顯症狀，透過定期腹部超音波檢查，有助於及早掌握健康狀況，爭取後續評估與治療時機。

活動現場由醫療團隊即時判讀腹部超音波影像，若發現需進一步評估的情形，也立即協助民眾安排後續檢查及門診掛號流程，讓篩檢與後續醫療服務無縫接軌，避免民眾因等待或不熟悉就醫流程而延誤診治。

本次活動，安泰醫院於3小時內完成近200位民眾腹部超音波檢查，同時加碼提供成人健康檢查及乳癌、子宮頸抹片、胃癌、大腸癌、肺癌等癌症篩檢服務，讓前來參與的民眾一次完成多項健康檢查，提升篩檢便利性。院方除提供篩檢服務外，也同步建立後續追蹤機制，協助有需要的民眾儘速銜接醫療照護，落實早期發現、早期評估、早期治療的健康照護理念。

世界肝炎日旨在提升社會大眾對肝炎防治及肝臟健康的重視。安泰醫院指出，肝病防治除了平時維持健康生活習慣外，定期接受檢查更是重要的一環。依據活動倡議，B、C型肝炎帶原者應至少每半年接受一次腹部超音波檢查；建議40歲以上民眾每年接受一次腹部超音波檢查，透過定期追蹤，提高早期發現異常的機會。

除了腹部超音波外，活動亦結合成人健康檢查及多項癌症篩檢，讓民眾能在同一次就醫過程中完成多元健康檢查，不僅提升篩檢可近性，也有助於建立定期健康管理的觀念，發揮預防醫學的效益。

安泰醫院表示，守護民眾健康不僅是疾病治療，更應從預防做起。未來也將持續配合各項健康促進及篩檢活動，提供在地民眾便利且完整的預防保健服務，鼓勵符合資格的民眾善用各項健康檢查資源，透過定期篩檢及早掌握健康狀況，共同守護自己與家人的健康。

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