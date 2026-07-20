陸9歲女因「愛挖鼻孔」差點毀容　醫驚呼：2天內惡化，險喪命

▲醫師提醒，頻繁挖鼻孔可能導致鼻孔變大或鼻中隔偏移。。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東佛山一名9歲女童因長期有挖鼻孔習慣，日前不慎將鼻腔黏膜抓破，原本只有約3毫米的小傷口，家人以為只是小擦傷未特別處理，沒想到短短2天內感染迅速惡化，不僅臉部、眼皮紅腫流膿，還高燒至39.5℃，甚至出現輕微顱內感染徵兆，險些危及性命。

據《紅星新聞》報導，女童長期習慣用手挖鼻孔，某次指甲劃破鼻小柱下方黏膜，形成細小傷口。起初家人並未在意，但48小時內，細菌從傷口侵入並快速擴散，導致左側臉部、眼瞼明顯紅腫熱痛，還持續流膿，體溫飆升至39.5℃。

女童送醫後，被診斷為「鼻前庭感染併發顎面部間隙感染」，且已有輕度顱內感染跡象。醫療團隊緊急替她進行清創引流，並施打靜脈抗生素治療，歷經7天才成功控制感染。醫師表示，若再延誤半天至1天就醫，細菌極可能侵入顱內，引發腦膜炎等致命併發症。

▲女童還發燒至39.5℃。（示意圖／CFP）

醫師指出，鼻子到嘴角之間被稱為臉部「危險三角區」，這裡的靜脈可直接連通顱內海綿竇，且沒有防止血液逆流的靜脈瓣膜。一旦鼻腔黏膜受損，手上的細菌就可能沿著血管逆行進入腦部，引發海綿竇血栓性靜脈炎、腦膜炎等嚴重感染，甚至危及生命。

此外，人的手指及指甲縫藏有大量細菌，包括金黃色葡萄球菌、鏈球菌等致病菌，而有挖鼻孔習慣的人，鼻腔攜帶金黃色葡萄球菌的比例也明顯較高。由於兒童鼻腔黏膜僅約成人三分之一厚，加上手部清潔習慣較差，更容易因挖鼻孔引發感染。

醫師提醒，頻繁挖鼻孔不僅會反覆破壞鼻腔黏膜，還可能造成鼻毛脫落，降低鼻腔過濾病菌與灰塵的能力，長期下來甚至可能導致鼻孔變大或鼻中隔偏移。

若挖鼻孔後出現鼻翼、臉部或眼瞼周圍紅腫、疼痛、流膿，伴隨發燒超過38.5℃，或出現頭痛、噁心、嘔吐、意識不清等症狀，應立即就醫，以免感染擴散至顱內，造成不可逆的傷害。