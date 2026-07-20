她熱情告白「愛我的工作」爽又療癒！網佩服：真的不容易

▲原PO熱愛清潔工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名即將滿22歲的女網友發文分享，她目前從事清潔工作，並在過程中發現許多樂趣，直呼這份職業讓人感到十分開心，她真的很愛她的工作。貼文曝光後，吸引許多網友按讚留言，「你有職業達人的匠魂」、「愛自己的工作很不容易，繼續加油喔」。

大讚清潔工作非常爽

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這名女網友在Dcard上，以「做清潔好開心喔」為標題發文。原PO透露自己即將滿22歲，坦言做清潔工作非常爽，平時除了接觸大型垃圾袋，意外發現原來還有尺寸較小的垃圾袋，這讓她忍不住直呼好可愛！

擦窗戶見手印消失超療癒

原PO接著表示，自己很享受用抹布擦拭窗戶的過程，看著手印逐漸消失，讓她感到無比療癒。此外，一樓休息室的味道也讓她十分著迷，直呼越聞越上癮。原PO強調，她熱愛清潔業，連看著垃圾掃進畚斗都覺得相當養眼，她真的愛她的工作。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「尊敬每一個清潔人員，畢竟如果遇到那種上廁所衛生習慣很差的，忍耐力真的要很強去清理」、「你可以參考國外的一位網紅，她就是喜歡清潔，就找很髒的房子來打掃，然後拍影片上傳」、「能喜歡打掃真的不容易」。也有網友直呼，「真的！尤其是把超髒的房間整理乾淨，整個多巴胺爆棚」、「我也想過做這行，因為我好喜歡髒東西被清乾淨的感覺」。