伊朗外長認了「還沒見過新領袖」　神隱4個月行蹤成謎

▲阿拉奇是與美談判代表之一。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）19日坦言，自從新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）3月就任以來，他都還沒見到對方，再度掀起外界對於這位新領袖下落與健康狀況的質疑。

連伊朗外長也沒見過 新領袖神隱至今

CNN報導，阿拉奇接受伊朗導演弗羅吉（Javad Mogouyee）節目採訪時，回答了這項提問，「最高領袖執政期間，我至今仍未親自見過穆吉塔巴。我認為，只有極少數的人真正見過他。」

美國與以色列2月28日對伊朗展開空襲，擊斃伊朗前領袖哈米尼（Ali Khamenei）與其多名家人和德黑蘭高官。

哈米尼的兒子穆吉塔巴也在同一場攻擊中受傷但倖存，但3月就任至今不曾公開露面，甚至沒有透過官媒釋出影片或錄音檔。根據美國情報報告，穆吉塔巴臉部毀容，並且很可能已經失去至少其中一條腿。

Iran’s FM Abbas Araghchi says he hasn’t yet personally met Supreme Leader Mojtaba Khamenei. He says - aside from a very few people, no one has seen him pic.twitter.com/fboKjQbh2Z — Griha Atul (@GrihaAtul) July 19, 2026

安全漏洞未補上 阿拉奇再放話

阿拉奇談到哈米尼遭擊殺時說，這場行動「是透過安全漏洞才得以成功執行，而這個漏洞依然存在。」

他還透露，打從最高領袖被鎖定的第一天開始，封鎖荷莫茲海峽的計畫便已就緒，「我立刻聯繫地區各國外交部，並表示我們將會打擊美軍基地，請理解這項行動是針對美國。」

阿拉奇宣稱，去年6月美以聯手空襲伊朗核設施，到今年2月底重燃戰火的8個月期間，伊朗發射系統已完成全面調整，「不論我們發射多少，我們的飛彈都不會耗盡」。

▼革命衛隊日前透過X更新穆吉塔巴的「新照片」，但他始終沒有親自露面。（圖／翻攝自X）





