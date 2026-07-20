31歲女學霸進酒商過勞中風失語　法官指「自己也有錯」少賠161萬

▲羅姓女子進入國內知名葡萄酒代理商擔任品牌副理，卻因長期超時工作導致腦中風。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

羅姓女子擁有頂大學士、藝術大學碩士學歷，並曾赴波蘭知名藝術學院研修，專精英文、西班牙文及波蘭文，英文能力更足以擔任口譯。她進入葡萄酒代理商擔任品牌副理僅4個月，便因長期加班及口譯壓力中風，失去外語與工作能力。士林地院認定屬職災，判公司賠償1228萬餘元；但因她身體不適仍未請假就醫，被認定自負一成責任，少賠約161萬元。

羅女於2019年3月4日進入該公司擔任品牌副理，月薪5萬5000元，保障年薪14個月，負責品牌行銷、銷售規劃、活動籌辦、管理及外語口譯等工作。

學經歷優異的她，原本對葡萄酒產業並不熟悉，公司卻要求她在短時間內上手，陸續交辦酒展、晚宴及酒廠活動。她除了籌畫活動、接待外賓及進行外語即席口譯，還須利用下班及假日研讀葡萄酒品種、產地、市場及酒廠歷史等專業資料。

2019年6月27日下午，羅女在公司進行教育訓練及口譯時，突然昏倒失去意識，送醫後診斷為急性腦梗塞，並留下失語、肢體無力及認知功能障礙等嚴重後遺症。

台大醫院評估後，認為她的長期工作負荷與疾病間具有相當因果關係，並建議認定為職業病；勞保局之後也核定她所罹患疾病為職業病。

羅女主張，發病前1個月加班時數超過100小時，發病前2至4個月平均每月加班時數也超過80小時，且曾連續17天沒有休假。她認為，公司違反工時、例假及休息等規定，明知她長期超時工作，卻未提供人力支援或調整工作量，才導致她過勞中風。

公司則抗辯，羅女正式申請並獲核准的加班時數只有49小時，其餘打卡後留在公司的時間，不代表她均有實際提供勞務。至於自行研讀葡萄酒資料、下班後處理聯繫事項及參加WSET課程，也不是公司要求或強制，不能全部列入加班時數。

公司另引用台北榮總鑑定結果，主張羅女的工時並未達到過勞指引所列的長期工作過重標準，也無法證明有異常事件或短期工作過重，因此中風與工作之間欠缺相當因果關係。

法官檢視打卡紀錄、活動資料及通訊軟體對話後認為，判斷勞工是否過勞，不能只看公司核准多少加班時數，而應確認勞工是否確實提供勞務。

▲法官認羅女明知身體不適、經同事勸告仍繼續工作，因此也要為中風結果負一成責任。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

因此，羅女留在公司的時間、活動前布置及活動後整理、午休或下班後接受主管交辦事項，以及假日參加葡萄酒課程等，均被納入工作負荷判斷。

法官認，羅女發病前1個月加班約97小時。雖未達過勞指引所列的100小時標準，但她剛進入陌生產業，便接連承辦酒展、晚宴及酒廠活動，除了接待外賓，還須在期限壓力下進行外語即席口譯，精神負荷相當沉重。

2019年6月間，她幾乎每天都在晚間10時後下班，多次工作至晚間11時59分，甚至跨越午夜，假日仍須研讀專業資料及參加課程，造成工時不規律、休息不足。

此外，羅女過去沒有高血壓、糖尿病、心臟病或中風病史，也沒有吸菸、飲酒紀錄。依相關風險評估，她未來10年發生腦中風的機率僅約5%，屬低風險族群。

綜合工時、工作內容、期限壓力、精神負荷及健康狀況後，羅女的中風被認定與執行職務具有相當因果關係，屬於職業災害。公司從出勤紀錄即可得知她長期工作至深夜，卻未適時增加人力支援、調整工作內容或減少工作量，違反保護勞工健康的義務，應負賠償責任。

然而，她在2019年6月24日已出現感冒及身體不適，卻因工作忙碌沒有就醫；到了同月27日，同事也察覺她狀況不佳，透過通訊軟體勸她應以身體為重，趕快請假就醫，但她仍持續延長工時，並於當天下午昏倒。

士林地院認為，羅女對自己的身體狀況應最為了解，在已經不舒服、又經同事提醒的情況下，仍繼續工作，其行為也是造成損害的原因之一，因此依《民法》第217條認定她「與有過失」。

所謂「與有過失」，白話來說，就是事情雖然主要由公司造成，但羅女自己的行為，也被認為讓傷害發生或變得更嚴重，因此不能要求公司負擔全部賠償，法官酌定，羅女須自行承擔十分之一責任，公司負擔其餘九成。

羅女可請求醫療費29萬1093元、交通費1萬1780元、看護費2萬元、勞動能力減損1476萬9219元及精神慰撫金100萬元，合計1609萬2092元。

扣除一成與有過失後，賠償減少約160萬9209元，再扣除公司先前已支付的220萬元職災工資補償，判公司應賠償1228萬2883元，並加計年息5％。

羅女發病時年僅31歲，原本學經歷俱佳，專精英文、西班牙文及波蘭文，英文能力更足以擔任口譯；中風後卻失去原有外語能力，無法流暢與人交談，日常生活須仰賴他人照顧，並因嚴重失能罹患重度憂鬱症。全案仍可上訴。