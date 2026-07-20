　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

31歲女學霸進酒商過勞中風失語　法官指「自己也有錯」少賠161萬

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲羅姓女子進入國內知名葡萄酒代理商擔任品牌副理，卻因長期超時工作導致腦中風。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

羅姓女子擁有頂大學士、藝術大學碩士學歷，並曾赴波蘭知名藝術學院研修，專精英文、西班牙文及波蘭文，英文能力更足以擔任口譯。她進入葡萄酒代理商擔任品牌副理僅4個月，便因長期加班及口譯壓力中風，失去外語與工作能力。士林地院認定屬職災，判公司賠償1228萬餘元；但因她身體不適仍未請假就醫，被認定自負一成責任，少賠約161萬元。

羅女於2019年3月4日進入該公司擔任品牌副理，月薪5萬5000元，保障年薪14個月，負責品牌行銷、銷售規劃、活動籌辦、管理及外語口譯等工作。

學經歷優異的她，原本對葡萄酒產業並不熟悉，公司卻要求她在短時間內上手，陸續交辦酒展、晚宴及酒廠活動。她除了籌畫活動、接待外賓及進行外語即席口譯，還須利用下班及假日研讀葡萄酒品種、產地、市場及酒廠歷史等專業資料。

2019年6月27日下午，羅女在公司進行教育訓練及口譯時，突然昏倒失去意識，送醫後診斷為急性腦梗塞，並留下失語、肢體無力及認知功能障礙等嚴重後遺症。

台大醫院評估後，認為她的長期工作負荷與疾病間具有相當因果關係，並建議認定為職業病；勞保局之後也核定她所罹患疾病為職業病。

羅女主張，發病前1個月加班時數超過100小時，發病前2至4個月平均每月加班時數也超過80小時，且曾連續17天沒有休假。她認為，公司違反工時、例假及休息等規定，明知她長期超時工作，卻未提供人力支援或調整工作量，才導致她過勞中風。

公司則抗辯，羅女正式申請並獲核准的加班時數只有49小時，其餘打卡後留在公司的時間，不代表她均有實際提供勞務。至於自行研讀葡萄酒資料、下班後處理聯繫事項及參加WSET課程，也不是公司要求或強制，不能全部列入加班時數。

公司另引用台北榮總鑑定結果，主張羅女的工時並未達到過勞指引所列的長期工作過重標準，也無法證明有異常事件或短期工作過重，因此中風與工作之間欠缺相當因果關係。

法官檢視打卡紀錄、活動資料及通訊軟體對話後認為，判斷勞工是否過勞，不能只看公司核准多少加班時數，而應確認勞工是否確實提供勞務。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲法官認羅女明知身體不適、經同事勸告仍繼續工作，因此也要為中風結果負一成責任。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

因此，羅女留在公司的時間、活動前布置及活動後整理、午休或下班後接受主管交辦事項，以及假日參加葡萄酒課程等，均被納入工作負荷判斷。

法官認，羅女發病前1個月加班約97小時。雖未達過勞指引所列的100小時標準，但她剛進入陌生產業，便接連承辦酒展、晚宴及酒廠活動，除了接待外賓，還須在期限壓力下進行外語即席口譯，精神負荷相當沉重。

2019年6月間，她幾乎每天都在晚間10時後下班，多次工作至晚間11時59分，甚至跨越午夜，假日仍須研讀專業資料及參加課程，造成工時不規律、休息不足。

此外，羅女過去沒有高血壓、糖尿病、心臟病或中風病史，也沒有吸菸、飲酒紀錄。依相關風險評估，她未來10年發生腦中風的機率僅約5%，屬低風險族群。

綜合工時、工作內容、期限壓力、精神負荷及健康狀況後，羅女的中風被認定與執行職務具有相當因果關係，屬於職業災害。公司從出勤紀錄即可得知她長期工作至深夜，卻未適時增加人力支援、調整工作內容或減少工作量，違反保護勞工健康的義務，應負賠償責任。

然而，她在2019年6月24日已出現感冒及身體不適，卻因工作忙碌沒有就醫；到了同月27日，同事也察覺她狀況不佳，透過通訊軟體勸她應以身體為重，趕快請假就醫，但她仍持續延長工時，並於當天下午昏倒。

士林地院認為，羅女對自己的身體狀況應最為了解，在已經不舒服、又經同事提醒的情況下，仍繼續工作，其行為也是造成損害的原因之一，因此依《民法》第217條認定她「與有過失」。

所謂「與有過失」，白話來說，就是事情雖然主要由公司造成，但羅女自己的行為，也被認為讓傷害發生或變得更嚴重，因此不能要求公司負擔全部賠償，法官酌定，羅女須自行承擔十分之一責任，公司負擔其餘九成。

羅女可請求醫療費29萬1093元、交通費1萬1780元、看護費2萬元、勞動能力減損1476萬9219元及精神慰撫金100萬元，合計1609萬2092元。

扣除一成與有過失後，賠償減少約160萬9209元，再扣除公司先前已支付的220萬元職災工資補償，判公司應賠償1228萬2883元，並加計年息5％。

羅女發病時年僅31歲，原本學經歷俱佳，專精英文、西班牙文及波蘭文，英文能力更足以擔任口譯；中風後卻失去原有外語能力，無法流暢與人交談，日常生活須仰賴他人照顧，並因嚴重失能罹患重度憂鬱症。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣妹搭高鐵「突送小驚喜」　日本夫妻爆感動
獨／蔣萬安致電陳其邁725上凱道內容曝　明赴行政院食安修法會
謝賢過世群星沉痛！成龍憶「做武行受他照顧」　阿Sa曬合照送別
公車站猛吸「喪屍」全身抖　目擊者看呆PO網
重訓不只練肌肉！研究曝「黃金組合」糖尿病風險狂降62%
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

31歲女學霸進酒商過勞中風失語　法官指「自己也有錯」少賠161萬

女幼教師求復合「奪命連環Call」92通電話　前夫崩潰！

公車站猛吸「喪屍」全身抖　目擊者看呆PO網

國資圖施工意外！地下停車場疑配電不慎　2工人遭電擊燒燙傷送醫

快訊／台中大里民宅大火　屋頂狂燒黑煙遮蔽天空

姊妹控弟獨吞千萬遺產！官司打到一半心碎...判決揭父生前早贈與

台積電前副理淪共諜！「藍海計畫」竊21件機密　遭起訴求刑7年

酒駕連闖3紅燈撞死女騎士！BMW男肇逃38小時　一審重判17年

工作助重生！更保屏東攜手友善企業　陪收容人迎向職場新起點

棄保逃亡被抓！「中油最貪執行長」徐漢續押　女友7萬交保限境

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

伊藤潤二：台灣是我心靈故鄉　漫畫大師...在家地位不如貓XD

31歲女學霸進酒商過勞中風失語　法官指「自己也有錯」少賠161萬

女幼教師求復合「奪命連環Call」92通電話　前夫崩潰！

公車站猛吸「喪屍」全身抖　目擊者看呆PO網

國資圖施工意外！地下停車場疑配電不慎　2工人遭電擊燒燙傷送醫

快訊／台中大里民宅大火　屋頂狂燒黑煙遮蔽天空

姊妹控弟獨吞千萬遺產！官司打到一半心碎...判決揭父生前早贈與

台積電前副理淪共諜！「藍海計畫」竊21件機密　遭起訴求刑7年

酒駕連闖3紅燈撞死女騎士！BMW男肇逃38小時　一審重判17年

工作助重生！更保屏東攜手友善企業　陪收容人迎向職場新起點

棄保逃亡被抓！「中油最貪執行長」徐漢續押　女友7萬交保限境

乖乖攻職棒商機攜樂天桃猿推聯名商品　邀請樂天女孩MIKA任一日店長

沛納海點燃帆船賽熱血魂　限量計時碼錶、GMT鍊帶錶登場

31歲女學霸進酒商過勞中風失語　法官指「自己也有錯」少賠161萬

獨／蔣萬安致電陳其邁725上凱道內容曝　明赴行政院食安修法會議

藍營4小雞接力絕食　醫：空腹8小時只是開刀前最低要求

ESPN評選世界盃最佳11人　梅西領軍、維德角爆紅門將也入遠

英特爾前執行長：「台灣有事」比大蕭條更慘　經濟部：不符實情

謝賢過世群星沉痛！成龍慟憶「做武行受他照顧」　阿Sa曬合照送別

女幼教師求復合「奪命連環Call」92通電話　前夫崩潰！

赴韓狂嗑炸雞燒啤！男醫痛風「每晚爬去廁所」崩潰：我才30幾歲

【不愧是前世情人】女兒想買玩具被拒！反撩1句話秒攻破爸爸心房XD

社會熱門新聞

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

知名酒商女副理上班115天　被操到腦中風

西北飯店大火6人獲救　消防慰自責移工

退休夫妻不聽勸遭詐282萬　曾怨警：別騷擾

台南5寶媽「毒品換友人托育」！1兒發展遲緩

即／台積電F20廠爆工安意外！交管工人遭大貨車輾斃

欠107萬罰鍰不繳　查封BMW經典紅牌重機

男女大巨蛋看球爆衝突　女爪迷、港男社維法送辦

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

苗栗美女里長徵貼身助理　3天10人投履歷全被打槍

姊妹控弟獨吞千萬遺產　法院認定父親早已送給兒子

人夫偷吃超嫩女同事！在工作場所發生關係

台中大里民宅大火　屋頂狂燒黑煙遮蔽天空

台中建築大樓晚間大火！6人困頂樓揮手求救

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

「四哥」謝賢驚傳離世！　享壽89歲

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

世界盃冠軍戰爆全武行！

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

謝賢41億遺產傳早安排好　90％全留給2孫子

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

好市多「500元生日禮」領法曝光！網驚：不知道

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面