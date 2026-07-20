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病房吊扇離奇墜落！印度男住院「遭砸中腹部」　3小時後死亡

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲印度一名男病患住院期間遭吊扇砸中，不久後身亡。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

印度德里（Delhi）一間公立醫院18日發生住院患者遭「墜落電扇」砸死的意外，42歲男子阿克巴（Akbar）躺在病房內休養時，天花板上的吊扇竟突然鬆脫斷裂，直接砸中他的腹部，搶救3小時後仍不治身亡。家屬與目擊者指控，醫院設備維修不力且延誤救治，但院方卻發表聲明聲稱，死者是死於自身的重症，與吊扇砸中事件「完全無關」。

根據《新德里電視台》報導，古魯特格巴哈杜爾醫院（Guru Teg Bahadur Hospital, GTB）18日發生患者遭吊扇砸中進而死亡的事故，當時42歲男性病患阿克巴因自身疾病住進醫院的27號病房。當晚9時30分，正當阿克巴躺在病床上休息時，天花板上運轉中的吊扇突然鬆脫，直接從高處掉落，砸中阿克巴的腹部。

現場目擊者與其他病患家屬表示，當時只聽到一聲巨響，吊扇就直接砸在阿克巴的身上。一名自稱目擊全過程的律師阿斯蘭·庫雷西（Aslam Qureshi）透露，「我當時去病房看我兄弟，親眼看到吊扇掉下來砸在該名病患身上，我立刻錄影存證。他事發前狀況還好好的，後來就死了。醫生甚至還試圖推託說是砸到護理師，但我人在現場，明明就是直接砸在病患身上！」

庫雷西更質疑醫院管理極度鬆散、醫療人員延誤到達救援，「病房裡的冷氣和風扇大多是壞的，只有醫生休息室有冷氣，這裡根本不把病患的生命當一回事！」

阿克巴的家屬19日接獲噩耗後趕到醫院，認為院方有缺失，要求政府單位介入並進行徹底調查。有病患家屬更爆料，醫院過去還曾發生過給病患打錯針的荒謬疏失。

其他病患家屬也指出，當時天氣極度潮濕炎熱，但病房內的空調幾乎全數故障或零件缺失，病患只能仰賴天花板上的吊扇通風，沒想到竟會演變成奪命悲劇。

面對家屬的控訴，GTB醫院隨後發布官方聲明進行澄清。院方強調，事發後公共工程部（PWD）維修團隊已第一時間趕赴現場清理，並更換了全新的吊扇。初步調查顯示，吊扇墜落原因為「轉軸斷裂」，而這種故障「極為罕見且異常」，後續將會進行詳細調查。

針對阿克巴的死因，院方則態度強硬地強調「與吊扇無關」。院方指出，事後醫療團隊立刻對阿克巴進行了全面臨床評估與身體檢查，「死者身上並無任何外傷跡象，整起事件也沒有造成任何病患、家屬或醫護人員受到重傷。」

院方聲稱，阿克巴被送醫時已處於昏迷狀態，本身患有高血壓、中風以及腦病變，並伴隨吸入性肺炎與呼吸衰竭等嚴重併發症，情況本就極度危急。院方強調，死者遺體已移交給家屬，其確切死因為本身的既有重症，「絕非吊扇砸中所致」。目前醫院與家屬雙方仍未對此達成一致。

 
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