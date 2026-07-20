超商店員偷喝6杯美式咖啡判7月　易科罰金代價「一杯3萬」

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名便利商店邱姓店員，任職期間6度擅自以店內咖啡機製作大杯美式咖啡飲用，事後均未結帳，侵占6杯咖啡共值270元。屏東地方法院審理後，依6個業務侵占罪各判6月徒刑，合併應執行7月，如易科罰金以新台幣1000元折算1日，要罰21萬元，等同一杯咖啡逾3萬元，並宣告沒收犯罪所得，不能沒收時追徵價額，可上訴。

判決書指出，邱男自2022年9月起任職於該便利商店民享店及福光店，明知店內咖啡僅供販售，員工如欲飲用，必須自行結帳購買，但他仍於2023年10月8日、11月8日及12月1日、9日、12日、14日等6天，利用店內咖啡機各製作1杯大杯美式咖啡飲用後未付款，共侵占6杯咖啡，總價值270元。

法院審理時，邱男坦承犯行，且有相關證人、監視畫面及書證佐證，足認犯行明確，因此依《刑法》業務侵占罪論處6罪。

法官指出，被告利用擔任便利商店店員的職務機會，侵占業務上持有的商品，破壞雇主與員工間的信賴關係，行為實有不當。不過，考量他犯後坦承犯行，雖有意與店家調解，但因賠償金額未達共識而未成立，加上侵占金額不高，綜合犯罪動機、手段、素行及家庭經濟狀況等情形，均量處法定最低刑度6月徒刑。

法院另考量6次犯行時間相近、犯罪型態相同，整體評價後定應執行有期徒刑7月，均得易科罰金，以新台幣1000元折算1日；此外，犯罪所得6杯大杯美式咖啡宣告沒收，如全部或一部不能沒收時，追徵其價額。