苗栗美女里長徵貼身助理　3天10人投履歷「條件不符」全被打槍

▲苗栗縣頭份市文化里長鍾孟儒欲轉換跑道參選市民代表，徵求貼身助理引發網友熱議，目前尚未符合標準的人選。（圖／翻攝鍾孟儒臉書，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市文化里單身美女里長鍾孟儒有意變換跑道、參選下屆市民代表，因為選區暴增為8個里，她公開徵求1名年底競選期間的貼身助理，結果引發網友戲稱：想應徵里長男友或私人保鑣。鍾今（20）日回應《ETtoday新聞雲》表示，貼文3天已有約10人投遞履歷，可惜條件都不符合。

鍾孟儒（39歲）4年前首度參選，在另2名男性候選人夾擊中，脫穎而出當選文化里長，因外貌亮眼、服務親切，受到不少里民喜愛和支持。鍾今天指出，為了擴大服務範圍，擁有提案權爭取更多資源服務廣大鄉親，決定更換跑道，參選下屆的頭份市第3選區市代代表，選區從1個里暴增到8個里，才決定徵求貼身助理，減輕候選人跑行程的負擔。

根據鍾孟儒PO出的徵才訊息，貼身助理的工作內容包含：陪跑行程拜票及活動支援、協助行程安排與時間控管、協助拍照錄影並簡單進行社群記錄、協助處理選民服務及臨時交辦事項、選舉期間配合早出晚歸及假日勤務。

職位條件需具備普通小型車駕照，能配合選舉期間密集行程，具團隊合作精神，無不良嗜好且具保密觀念，守時有責任感、抗壓性高、不抽菸者佳，有選舉、助理、活動執行或服務業經驗者優先錄取，酬勞在4萬元以上。徵才貼文曝光後，引發不少網友紛紛回應：「我想應徵男朋友」、「我會開車也可以當你的保鑣」、「跟正妹里長在一起工作也不會累」、「哇！可能要爆滿了！我可以嗎？」

鍾孟儒今天下午受訪時指出，18日貼文徵才後，迄今約有10人投遞履歷，男性多於女性，年齡偏高和偏年輕，加上其他條件尚未能符合她的目標人選，因此未安排面試。