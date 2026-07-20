10年新秘「新娘休息室該改名」　真實血淚曝光！6萬人推爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

結婚對許多人來說是一生一次的大事，但當天在新娘休息室裡的混亂，往往成為新人與工作人員的噩夢。一名從業長達10年的資深新娘秘書（新秘）日前在Threads上發文，強烈建議全台所有的婚宴會館將「新娘休息室」，正式改名為「新娘更衣室」，直言名稱裡的「休息」兩個字根本是天大的誤會，導致親友、賓客甚至走錯門的陌生人瘋狂敲門或強闖，貼文曝光後引發廣大共鳴，吸引超過6萬名網友按讚。

99%都在趕時間！新秘血淚嘆：門鎖了還會死命敲

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該名新秘在Threads中提到，「新娘休息室」最大誤會就是「休息」兩字，但事實上裡面99%的時間都在趕場，「換禮服、換造型、補妝、新娘上廁所、挑選飾品，更常常忙到沒時間喝水吃飯」，絕非外界想像的輕鬆躺著休息。

她分享經驗指出，雖然新秘通常會記得鎖門，但門就算鎖了，仍會有人死命敲、瘋狂呼喊，或去跟工作人員拿卡解鎖；還有些賓客只因不想去外面的公共廁所，就硬擠進來借用新娘的專用廁所。

不僅如此，有的親友會趁新娘進場、工作人員出去忙碌時，自行把門反鎖，跑進去當成「自己的休息室」，導致新秘被卡在門外進不去。她不禁無奈直言，「希望下次出去工作，會遇到宴會廳把名稱改掉，讓新娘好好安靜、安心地換造型。」

6萬網共鳴洗版！苦主：大姑帶兒子衝進來差點曝光

這篇血淚控訴文曝光後，掀起熱烈迴響，網友洗版回應，「唯一停留比較久的時間只有進場前，再來就是一直在趕趕趕了，根本沒有所謂的休息」、「離開宴客廳甚至有時候是用跑的」、「改成非工作人員禁止進入可能有用一點」、「我結婚的時候還有人進來借廁所、借充電的，真的是很傻眼」、「還有帶其他親戚進來上廁所的」、「超推！大姑直接帶著兒子衝進來害我差點曝光」、「我結婚的時候，讓我外甥在外面顧著，任何人都不能進來」、「推個，超傻眼，而且常常是一堆不熟的親朋好友」、「宴客特別交代休息室不開放，超爽，推薦給所有以後要宴客的人」。

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