躲10年一摔破功！越籍移工闖紅燈拒檢　面臨遣返再吞12萬罰單

記者吳世龍／高雄報導

高雄街頭上演超瞎警匪追逐！一名男子日前騎車闖紅燈遭鼓山警方攔查，他心虛拒檢，竟當街棄車衝進公園大逃亡，慌亂中連鞋子跑掉了仍光腳狂奔，但最後被樹根絆倒慘摔，當場遭警方飛撲壓制。經查，原來這名越籍男子竟已在台失聯近10年，這下不僅面臨遣返，還得先吃上最高12萬元的連環交通罰單！

▲▼藏匿10年的越南籍阮姓移工，因騎車在街頭違規闖紅燈，還一路跑給警察追，最後被公園裡的樹根絆倒遭逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

鼓山分局內惟派出所員警於18日傍晚17時許執行巡邏勤務時，在轄區內目擊一名機車騎士大膽闖紅燈，隨即上前示意停車受檢。沒想到該名騎士非但沒有減速，反而猛催油門加速駛離，員警見狀立即通報警力支援並尾隨追緝。雙方一路追逐至一處公園附近，男子眼見無路可逃，竟當街棄車、拔腿徒步衝入公園內逃竄。由於情緒極度恐慌，男子在激烈的奔跑過程中連鞋子都噴飛脫落，但他仍不顧一切、赤腳向樹林深處狂奔。

就在雙方拉鋸之際，逃跑男子疑似因倉皇回頭且視線不清，腳步不慎被地面突出的樹根狠狠絆倒，當場慘摔在地。尾隨其後的員警把握時機，一個箭步衝上前將其飛撲壓制，並順利拷上手銬帶返派出所查證身分。

經查，該名阮姓男子（30歲，越南籍）是一名失聯移工，其居留簽證早在106年就已經失效，已在台灣非法停居留時間長達近10年，平時靠四處打零工度日，不料這次卻因為一記闖紅燈敗露身分。全案在警詢後，依違反入出國及移民法規定，移請內政部移民署專勤隊辦理後續收容及遣返事宜。

此外，阮男因闖紅燈（處5,400元）、拒絕稽查逃逸（處45,000元）、危險駕駛（處36,000元）及無照駕駛機車（處36,000元）等連環違規行為，已違反道路交通管理處罰條例，合併最高可處122,400元罰鍰，得為自己在街頭狂飆拒檢付出慘痛代價。