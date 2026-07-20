藍小雞絕食還好嗎？　綠委推薦3方式優雅退場：前輩走的路就是明燈

▲藍營小雞絕食靜坐。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨北市議員楊植斗與議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨等自19日上午10時起在北市中正一警分局介壽派出所對面絕食至25日。不過，賴苡任昨受訪時提到，自己接下來兩天要開庭，所以採取兩部分，前半部分會用聲援的方式，後半部分會用「接力絕食」的方式來響應活動。對此，民進黨立委林俊憲今（20日）推薦幾個優雅退場的方式，畢竟前輩走過的路就是最好的明燈，「前輩們留下這麼多退場選擇，找一個喜歡的用用看吧，加油！」

「一天過去了，在凱道絕食的『藍營小雞』還好嗎？」林俊憲表示，通常，如果黨內「母雞」認為議題不值得驚動大家都絕食，就會派些無關緊要的人出來代表，俗稱「小雞」。既然不太重要，他就不一一唱名了。

林俊憲說，看在小雞們在大熱天絕食抗議，確實很辛苦，他還是良心建議幾個優雅退場的方式，畢竟前輩走過的路就是最好的明燈。例如，2020年國民黨立委羅廷瑋擔任市議員時，曾經在中火電廠外靜坐絕食，後來因為天氣太熱，身體不適送醫，絕食也就告一段落，這招放到現在還是很適用。

▼黃健豪、羅廷瑋絕食抗議，分別送醫。（圖／ETtoday資料照）

林俊憲接續指出，或者，國民黨前立委沈智慧曾在立法院前面靜坐絕食，在第97個小時因為血壓不穩送醫。小雞們如果想要名留青史，建議設定一個神祕的數字，像是89、64啊都不錯，時間一到剛好體力不支，也算有始有終。

▼沈智慧絕食超過97小時。（圖／ETtoday資料照）

林俊憲說，還有一個他最推薦的，2017年賴士葆委員等人因為前瞻預算絕食抗議50個小時，當時有人說他們偷偷跑回家吃東西、休息。姑且不論真假，但這個方式非常人性化，反正凱道這麼大，戴個口罩和帽子，輪流回家，誰知道少了哪位小雞。不管是接力絕食還是輪流吃飯，各位小雞們也不用太有壓力，前輩們留下這麼多退場選擇，找一個喜歡的用用看吧，加油！

▼吳敦義關心賴士葆等藍委絕食抗議。（圖／ETtoday資料照）