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綠議員談致癌油：感覺大家沒強烈不滿　化學物質本來就在植物是天然的

▲戴瑋姍專訪談致癌油。（圖／翻攝自YouTube／震傳媒）

▲戴瑋姍專訪談致癌油。（圖／翻攝自YouTube／震傳媒）

記者郭運興／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油致癌物「苯駢芘」超標風暴延燒。對此，民進黨新北市議員戴瑋姍今（20日）表示，這次化學物質不是被添加進去，而是本來就存在原料，因為要漂洋過海，烘乾過程中化學物質本來就會上升，這是植物天然本來就會有的，所以它就是天然物質。她也指出，這次觀察大家感覺並沒有這麼強烈不滿，很多食安專家、醫生也沒特別出來講，以量來說，比吃一塊燒肉還少，在致病性不像當年頂新這麼可怕，但國民黨無限上綱，「所以我們當然還是認為這是政治操作」。

針對致癌油爭議，戴瑋姍於節目《新聞！給問嗎》表示，其實食安查察都是來自於地方政府，如果說今天有這種比較晚才被發現的狀況，地方政府還是要接受第一時間的責任。

戴瑋姍表示，這次自己在地方的觀察，大家感覺並沒有這麼強烈的不滿，很多食安專家、醫生其實也沒有特別出來講，因為這個事件本身跟頂新是兩個完全不同的事件，國民黨很想把它做一個掛勾，可是其實不一樣。

戴瑋姍指出，頂新當時是真的違法添加東西、用錯誤的原料地溝油、回收油去做後續的油，這當然大家不能接受，可是這次的狀況是這個化學物質不是被添加進去的，而是本來就存在原料當中。

戴瑋姍指出，台灣農業其實沒有這麼多大豆這種取油穀類，這次使用的是歐盟標準，歐盟從農地到變成油的這段時間非常短暫，就比較不會產生這個化學物質，可是台灣比較不一樣，都是進口國外的原料，這些化學物質本來就存在在植物裡面，因為要漂洋過海來台灣，所以要烘乾，過程中這樣的一種化學物質本來就會上升，這是植物本來天然就會擁有的，所以它就是天然物質。

戴瑋姍說，因此並不是油的公司惡劣加什麼東西進來，造成大家食用，而是在原油煉製過程當中，為了前期原料不要壞掉，所以造成後面的問題，現在要做的是未來也許在進口或者源頭確認化學係數沒有到這麼高再來製油，可能就會減緩這個部分。

戴瑋姍說，目前以現在油品狀況，以量來說，比吃一塊燒肉還少，在致病性、致毒性並不像當年頂新這麼可怕，所以專家也都沒有出來講是很大的問題，但國民黨就無限上綱到政治事件，對他們來說挑起民眾憤怒的情緒當然有助地方選舉，「所以我們當然還是認為這是一個政治操作」。

戴瑋姍強調，當然食安的問題當然完全沒有辦法迴避，大家的健康一定放在最高標準，重新去看，在查察的過程當中看到地方政府的失職，盧秀燕並沒有很積極對於油品稽查，當然還是認為中央地方要一起來合作，中央針對於法規的訂定是否要調整可能要持續進行公聽會或研議，要做一個討論檢討做相關改善，但是地方政府本身的稽查也是非常重要，因為食安還是來自地方政府。

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致癌油戴瑋姍致癌油國民黨民進黨苯駢芘

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