　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

全球晶片股承壓　長鑫存儲IPO熱度降溫

▲▼中國國際半導體博覽會、長鑫存儲。（圖／記者陳冠宇攝）

▲長鑫存儲。（圖／記者陳冠宇攝）

文／中央社

路透社報導，在近期全球晶片股承壓下，中國最大DRAM製造商長鑫存儲首次公開募股（IPO）也受到影響，機構投資者認購超額570倍，明顯不及近期其他中國科技新股。

長鑫存儲是亞洲今年迄今最大的IPO。路透社19日報導形容，在美中科技競爭並力求自給自足下，長鑫存儲IPO將成為隨後一系列備受矚目的IPO登場前的市場試金石。

報導表示，根據長鑫存儲19日公告，包括共同基金、退休基金及保險公司在內的機構投資者，合計申購約1.24兆股，相較提供機構配售的21.7億股，超額認購約570倍。

長鑫存儲此次IPO集資規模約86億美元，散戶公開發售部分則獲超購243.93倍。消息人士透露，長鑫存儲預計7月27日在上海科創板掛牌，但該公司尚未正式公布上市日期。

不過，報導表示，近期其他新股IPO，例如珠海泰諾麥博製藥、重慶臻寶科技及武漢長進光子技術，其機構投資者認購均超過5000倍。

在全球晶片股動盪下，上海科創板自1日觸及高點以來，已大幅下挫約25%，市值蒸發超過人民幣4兆元。

長鑫存儲是繼三星、SK海力士和美光科技之後，全球第4大DRAM晶片製造商。DRAM是電腦、手機、服務器內不可或缺的存儲元件。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台北新景點！「天際之眼」正式啟用
美女里長徵貼身助理　10人投履歷全被打槍
熱門景點「變荒涼廢墟」雜草淹沒　遊客驚：去年4月還好好的
余文樂離婚早有跡象！突刪光王棠云照
快訊／離婚余文樂　王棠云發聲
康康12年前就知情吳宗憲離婚！替好友守密：他只跟我一個人講
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

A股震盪　陸證監會召開投資者座談會

全球晶片股承壓　長鑫存儲IPO熱度降溫

AI算力不夠用　月之暗面宣布Kimi K3暫停新訂閱

陸國資進場穩股市　證監會也邀券商、基金及上市公司座談

陸36歲男眼睛藏數千隻蟎蟲視力狂降　常揉眼、3個月才換床單釀禍

陸流傳喝浣腸劑+茶「速瘦4kg」　網紅減肥法直接喝進急診

標榜「千年宮廷秘方」　陸保養品竟用「豬油」製作

歐盟對「北京烤鴨」原料鴨啟動反傾銷調查　陸反擊鴨品種認定有誤

陸上半年AI開源大模型全球下載量破100億次　智慧算力年增177％

陳喬恩「2度痛斥廣東虐狗事件」　她讚1韓劇還直言：人渣就該教訓

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

A股震盪　陸證監會召開投資者座談會

全球晶片股承壓　長鑫存儲IPO熱度降溫

AI算力不夠用　月之暗面宣布Kimi K3暫停新訂閱

陸國資進場穩股市　證監會也邀券商、基金及上市公司座談

陸36歲男眼睛藏數千隻蟎蟲視力狂降　常揉眼、3個月才換床單釀禍

陸流傳喝浣腸劑+茶「速瘦4kg」　網紅減肥法直接喝進急診

標榜「千年宮廷秘方」　陸保養品竟用「豬油」製作

歐盟對「北京烤鴨」原料鴨啟動反傾銷調查　陸反擊鴨品種認定有誤

陸上半年AI開源大模型全球下載量破100億次　智慧算力年增177％

陳喬恩「2度痛斥廣東虐狗事件」　她讚1韓劇還直言：人渣就該教訓

A股震盪　陸證監會召開投資者座談會

超商店員偷喝6杯美式咖啡判7月　易科罰金代價「一杯3萬」

洪志善正式接任主帥有譜？　國王先找雙外籍助教加盟

病房吊扇離奇墜落！印度男住院「遭砸中腹部」　3小時後死亡

情侶買房想省地價稅　稅捐處曝1解：雙方都適用

台北「民權大橋景觀橋」啟用　賞飛機新據點還能眺望夕陽、河景

林恩宇明星賽久違登板卻突退場！球迷憂身體狀況　本人吐心聲

膝蓋退化翻倍「非因變老變胖」！醫揭真凶　別再想省著用

孟耿如迎35歲生日！乾媽周丹薇意外脫口「她已移居英國」近況曝光

綠議員談致癌油：感覺大家沒強烈不滿　化學物質本來就在植物是天然的

【帶娃不容易】白鼻心一家4口過馬路 下秒孩子「回馬槍折返」家長苦命追XD

大陸熱門新聞

遭我取消來台免簽　柬埔寨嗆：始終視台灣為中國一省

服務生傳話「黃總請妳去包廂」　女客嚇到不吃

劉亦菲素顏逛環球影城！　無懼「死亡頂光」白到發光

華為昇騰950真機壯觀首秀WAIC

人渣就該教訓！陳喬恩2度痛斥「廣東虐狗事件」

陸36歲男眼睛藏數千隻蟎蟲視力狂降 常揉眼、3個月才換床單釀禍

陸小六生虐死4隻浪浪！殘忍手法震驚全中國

重慶山崩前後對比照　受災戶：房子曾震動

香港醫療收費改革半年　急診室人次降3.9%

標榜「千年宮廷秘方」　陸保養品竟用「豬油」製作

心情不好就狂吃　陸男8年胖到250公斤

歐盟對「北京烤鴨」原料鴨啟動反傾銷調查 陸反擊鴨品種認定有誤

揚言炸掉大考中心　香港女考生被逮捕

兒騙留學牛津裝闊砸女友　爸媽揹債崩潰

更多熱門

相關新聞

晶片股狂殺10%　AI狂潮踩煞車

晶片股狂殺10%　AI狂潮踩煞車

帶動今年股市飆漲的晶片類股本週慘跌，從首爾到矽谷的投資人開始質疑，人工智慧（AI）熱潮是否出現過度槓桿，且有漲過頭的現象。

費半震盪陷熊市！　美銀喊「別慌、半導體基本面未反轉」

費半震盪陷熊市！　美銀喊「別慌、半導體基本面未反轉」

大陸日產晶片高達15億塊　今年全球產能佔37％

大陸日產晶片高達15億塊　今年全球產能佔37％

半導體業炸鍋！3大記憶體晶片商同日被搜查

半導體業炸鍋！3大記憶體晶片商同日被搜查

陸廠長鑫存儲IPO震垮SK海力士股價　台廠記憶體殺聲隆隆一片綠

陸廠長鑫存儲IPO震垮SK海力士股價　台廠記憶體殺聲隆隆一片綠

關鍵字：

長鑫存儲晶片股晶片記憶體

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

世界盃冠軍戰爆全武行！

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

今「雨最大」　午後全台溼答答

梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面