探視絕食藍青年　盧秀燕預告反毒油國是會議「最快明宣布時間」

▲盧秀燕探視絕食藍營青年 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市議員楊植斗、市議員參選人賴苡任、新北市議員參選人何元楷及張家馨等人為響應「725上街頭抗議毒油案」，昨日起在介壽派出所對面發動絕食靜坐，台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑以及國民黨前副主席連勝文今（20日）中午前往凱道探視4人，盧秀燕表示，自己已經親自邀請與召集全台各縣市首長參與反毒油國是會議，最快明天或後天就會宣布時間，會議結束後也會彙整結論給中央參考。

盧秀燕抵達時先給四人擁抱並且聊天慰問，隨後感嘆，看到楊植斗等人透過激烈、自我傷害的做法進行絕食，讓她相當心疼，今天戶外最高34度高溫，一般人在戶外幾小時就受不了了，但是議員參選人們又很堅決要以這樣的方式督促政府解決問題油，因此自己找了連勝文、謝國樑等人來探視議員們。

盧秀燕預告，明天或後天就會號召全台縣市線上國是會議，「不分黨派的縣市長都會邀請，甚至南部縣市長，我也親自邀請，我會打電話」，彙整結論後送給中央也希望中央重視採納解決問題。

盧秀燕強調，地方政府身處第一線，最了解問題出在哪裡、漏洞位於何處，以及現行法規存在哪些不足，希望中央政府能重視此次反毒油國是會議提出的內容，因為解決問題才是最重要的，必須讓人民能夠吃得安心，不再惶惶終日。

不過，被追問名嘴溫朗東爆料台中市府未檢驗苯駢芘（BaP），甚至涉及隱匿公開資訊、向衛福部提供不實資料等情事，盧秀燕未等媒體提問完畢，僅連稱多次「謝謝」後便轉身離開。另有媒體追問，是否希望藍綠白各黨都參加遊行？盧秀燕則說，當然希望不分黨派的人都能一起走上街頭，共同呼籲中央政府解決問題。