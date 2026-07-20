蔣萬安號召725上凱道反毒油 ！王惠美力挺參加：國安層級重大事件

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國安層級的重大事件

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

中聯油脂供應致癌油品風暴持續延燒，引發全民食安恐慌。台北市長蔣萬安正式發起「七二五反毒油大遊行」，號召民眾當日走上凱達格蘭大道，表達對政府食安監管失靈的強烈不滿。台中市長盧秀燕已表態力挺，彰化縣長王惠美今（20）日更堅定宣布，她將親自參與遊行，強調「反毒油不僅是民生問題，更是國安層級的重大事件」，並承諾即使當天另有公務，也將排除萬難出席藍營縣市長發起的線上國是會議，共商應變對策。

▲泰山企業主動提報銷毀毒油。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲泰山企業主動提報銷毀毒油。（圖／彰化縣衛生局提供）

彰化率先五波稽查 嚴堵問題油流出

王惠美指出，彰化縣政府於6月30日接獲泰山企業通報後，7月1日立即聯手衛福部食藥署、政風及檢調單位，展開連續五波工廠稽查，全面抽驗泰山旗下65件產品，明令未獲合格檢驗前不得出貨。截至目前，全縣已完成下架超過760公噸疑慮油品，並第一時間通報食藥署及其他縣市，確保各地能即時啟動下架機制。

▲▼中聯油脂「大豆沙拉油」檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，彰化縣府要求相關油品預防性下嫁。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣衛生局稽查中聯油品流向。（圖／彰化縣衛生局提供）

王惠美強調，平常彰化縣市政府都有進行食安檢查，但像這種大型食安問題，應該要建立防災 SOP進行處置，就可以確保民眾的食安。相信中央也不斷進行滾動式修正。感謝衛生局及相關單位努力，食安問題就是國安問題，希望能透過本次事件，建立良好的處置方式。

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彰化中聯毒油蔣萬安盧秀燕王惠美

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