　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹市立動物園90週年　「Zoo My Way」系列活動開跑

▲「Zoo My Way」90週年系列慶祝活動，今(20)日舉辦活動記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲「Zoo My Way」90週年系列慶祝活動，今(20)日舉辦活動記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為歡慶新竹市立動物園90週年，新竹市政府特別規劃「Zoo My Way」90週年系列慶祝活動，今(20)日於市府大廳舉辦活動記者會，新竹市長高虹安出席宣布系列活動正式啟動，8月起將陸續推出超人氣河馬「樂樂」大型充氣裝置、歡慶狐獴家族新成員誕生的「狐獴公主王子選拔賽」，以及壓軸登場的「Zoo My Way野性出巡變裝趴！」動物嘉年華踩街等精彩活動，邀請全國民眾一起見證全臺灣現存最古老動物園90週年的重要里程碑。

高虹安表示，新竹市立動物園自1936年成立至今，不僅陪伴一代又一代市民成長，更肩負動物保育、環境教育及生命教育的重要使命。90週年不只是值得紀念的重要時刻，也象徵動物園持續邁向新的里程碑，誠摯邀請全國民眾走進動物園，透過「Zoo My Way」系列活動認識動物、親近自然，留下屬於自己的動物園回憶。

高虹安指出，為提升動物福祉、打造更友善的動物生活環境，市府持續推動新竹市立動物園展區優化工程，自112年起投入3,800萬元辦理動物展場及服務設施改善，從動物習性與需求出發進行空間規劃，透過增加活動空間、導入綠植、棲架及保暖設備等方式，提供動物更舒適、安全的生活環境。目前已完成長臂猿展區、紅鶴展區、高草區鵝鴨水池及可愛動物區浣熊展場等優化工程，讓浣熊等動物擁有更符合自然習性的棲息空間，能展現更多自然行為，也讓遊客在參觀過程中獲得更貼近動物原生棲地的體驗。

高虹安進一步指出，動物園也積極攜手科學園區及科技業夥伴導入創新思維，透過環境豐富化等方式提升動物生活品質。以園內紅毛猩猩「熊大」為例，藉由增加互動、探索及活動空間，協助改善其情緒狀態，讓動物在更友善、更符合需求的環境中健康生活。此外，可愛動物區近期也迎來亞達伯拉象龜、擬鱷龜等新成員，為園區增添更多生態亮點；市府也持續改善禮品部及餐廳等服務設施，從動物照護、教育推廣到遊憩體驗全面優化，秉持「動物福祉、教育推廣、娛樂服務」三大核心理念，打造更符合動物習性、兼具教育功能與休閒品質的友善環境。

高虹安提到，今年最令人期待的新成員，就是於5月20日誕生的一對狐獴寶寶，一公一母分別命名為「獴布朗」與「檸獴塔」，目前已順利斷奶、開始進食固體食物，活潑可愛的模樣深受保育員喜愛。狐獴屬於母系社會，由整個家族共同照顧幼獸，未繁殖的母狐獴甚至會擔任「保姆」，共同哺育幼獸，展現高度合作的家族文化，也讓民眾有機會近距離認識動物世界珍貴的生命教育故事。

高虹安說明，8月9日將舉辦「狐獴公主王子選拔賽」變裝走秀，即日起開放報名( https://pse.is/9c4snh )，不限年齡，只要化身可愛狐獴參賽，就有機會獲得Apple Watch及專屬「狐獴公主王子」權杖。當天除有狐獴家族見面會外，也規劃拍照打卡區及特色市集，邀請大小朋友一同歡慶動物園90週年。

高虹安指出，9月12日將舉辦「Zoo My Way野性出巡變裝趴！」，由3公尺高的河馬「樂樂」擔任領隊大使，帶領民眾及變裝團隊踩街遶行新竹公園，現場並安排兒童劇演出、特色市集及集章活動。市府也鼓勵民眾運用回收材料製作動物造型服飾及道具，實踐環保永續理念，穿著回收材質作品參與活動者還可獲得額外獎勵。

高虹安表示，動物園禮品部已於日前重新開幕，以「地球生命的演化」為主題，打造兼具知識性、趣味性與文創特色的展售空間，規劃生命演化、擬真動物、模型、生活文創及新竹Zoo限定商品等主題區。歡慶重新開幕，7月17日至9月20日期間推出滿額贈、指定商品優惠及集章活動；親子餐廳也將於8月以嶄新面貌重新開幕，歡迎市民朋友把握暑假走訪新竹市立動物園，共同感受90週年慶典的熱鬧氛圍，更多活動資訊可至新竹市立動物園官網及Facebook粉絲專頁查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美女里長徵貼身助理　10人投履歷全被打槍
熱門景點「變荒涼廢墟」雜草淹沒　遊客驚：去年4月還好好的
余文樂離婚早有跡象！突刪光王棠云照
快訊／離婚余文樂　王棠云發聲
康康12年前就知情吳宗憲離婚！替好友守密：他只跟我一個人講
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超商店員偷喝6杯美式咖啡判7月　易科罰金代價「一杯3萬」

新竹市立動物園90週年　「Zoo My Way」系列活動開跑

竹市敬老卡、愛心卡服務再升級　10/16起擴大YouBike 2.0E租借

青年能量大集結　台東三大活動同日登場

2026桃園候鳥季開跑　賞鳥繪畫攝影接力登場還有好康

失智老婦迷途徘徊　池上警暖心護送平安返家

致癌油風暴延燒　桃園市議員參選人李欣發起國賠與求償連署

林政賢、張善政同框競選看板　爭取市民支持拚連任

聯新國際第五屆公益妥瑞電影日　推「視而不見」陪伴哲學

毒蘋果議題延燒　桃市議員張碩芳發起「守護寶寶蘋果泥」連署

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

超商店員偷喝6杯美式咖啡判7月　易科罰金代價「一杯3萬」

新竹市立動物園90週年　「Zoo My Way」系列活動開跑

竹市敬老卡、愛心卡服務再升級　10/16起擴大YouBike 2.0E租借

青年能量大集結　台東三大活動同日登場

2026桃園候鳥季開跑　賞鳥繪畫攝影接力登場還有好康

失智老婦迷途徘徊　池上警暖心護送平安返家

致癌油風暴延燒　桃園市議員參選人李欣發起國賠與求償連署

林政賢、張善政同框競選看板　爭取市民支持拚連任

聯新國際第五屆公益妥瑞電影日　推「視而不見」陪伴哲學

毒蘋果議題延燒　桃市議員張碩芳發起「守護寶寶蘋果泥」連署

A股震盪　陸證監會召開投資者座談會

超商店員偷喝6杯美式咖啡判7月　易科罰金代價「一杯3萬」

洪志善正式接任主帥有譜？　國王先找雙外籍助教加盟

病房吊扇離奇墜落！印度男住院「遭砸中腹部」　3小時後死亡

情侶買房想省地價稅　稅捐處曝1解：雙方都適用

台北「民權大橋景觀橋」啟用　賞飛機新據點還能眺望夕陽、河景

林恩宇明星賽久違登板卻突退場！球迷憂身體狀況　本人吐心聲

膝蓋退化翻倍「非因變老變胖」！醫揭真凶　別再想省著用

孟耿如迎35歲生日！乾媽周丹薇意外脫口「她已移居英國」近況曝光

綠議員談致癌油：感覺大家沒強烈不滿　化學物質本來就在植物是天然的

【很歹勢】潘孟安解釋推記者風波　當事記者緊跟「關心健康」

地方熱門新聞

毒駕1死3傷女辯用美沙酮　高大成說重話

快訊／花蓮部分地區7/20停班停課

中原大學量子資訊中心　培育量子新世代　

桃園置地廣場航高疑義案　市府提出六點說明

南消強化繩索救援戰力西港分隊實境操演提升義消專業

13天12夜腳踏車環島啟程黃絲帶愛網陪弱勢兒少勇敢逐夢

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭新增20公尺戲水樂園

雲林古笨港文史推手林永村辭世　地方文化界不捨

吃芒果冰也學救命術！安南消防設攤宣導防火、CPR一起帶回家

台南紙錢專爐燒不停！清明後再湧150噸環保局籲「以功代金」

致癌油風暴延燒　李欣發起國賠與求償連署

男大生1年內多次朝不同女鞋猥褻認罪仍不獲緩刑被害人求償30萬敗訴

台南8年新增14處環教場所25處通過認證居南台灣第1

記錯停車處誤報失竊　東港警助婦尋回單車

更多熱門

相關新聞

竹市敬老卡、愛心卡服務再升級

竹市敬老卡、愛心卡服務再升級

新竹市政府積極推動「老幼共好、幸福友善」的社福政策，自112年起擴大敬老卡與愛心卡使用範圍，市長高虹安宣布，自115年10月16日起長輩及身心障礙朋友將可使用敬老卡、愛心卡社福點數，借用新竹市境內（不含新竹科學園區）的YouBike 2.0E（電輔車），提供更多元的交通選擇，讓長輩及身障朋友騎得更輕鬆、更安全，也兼顧運動健康與低碳永續，共同打造宜居永續城市。

竹市「閱讀任意門」系列講座

竹市「閱讀任意門」系列講座

竹市發布「反毒資源指南」

竹市發布「反毒資源指南」

竹市「金城安居」社宅開工

竹市「金城安居」社宅開工

竹市青年職涯準備計畫全力應援

竹市青年職涯準備計畫全力應援

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

世界盃冠軍戰爆全武行！

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

今「雨最大」　午後全台溼答答

梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面