新竹市立動物園90週年　「Zoo My Way」系列活動開跑

▲「Zoo My Way」90週年系列慶祝活動，今(20)日舉辦活動記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為歡慶新竹市立動物園90週年，新竹市政府特別規劃「Zoo My Way」90週年系列慶祝活動，今(20)日於市府大廳舉辦活動記者會，新竹市長高虹安出席宣布系列活動正式啟動，8月起將陸續推出超人氣河馬「樂樂」大型充氣裝置、歡慶狐獴家族新成員誕生的「狐獴公主王子選拔賽」，以及壓軸登場的「Zoo My Way野性出巡變裝趴！」動物嘉年華踩街等精彩活動，邀請全國民眾一起見證全臺灣現存最古老動物園90週年的重要里程碑。

高虹安表示，新竹市立動物園自1936年成立至今，不僅陪伴一代又一代市民成長，更肩負動物保育、環境教育及生命教育的重要使命。90週年不只是值得紀念的重要時刻，也象徵動物園持續邁向新的里程碑，誠摯邀請全國民眾走進動物園，透過「Zoo My Way」系列活動認識動物、親近自然，留下屬於自己的動物園回憶。

高虹安指出，為提升動物福祉、打造更友善的動物生活環境，市府持續推動新竹市立動物園展區優化工程，自112年起投入3,800萬元辦理動物展場及服務設施改善，從動物習性與需求出發進行空間規劃，透過增加活動空間、導入綠植、棲架及保暖設備等方式，提供動物更舒適、安全的生活環境。目前已完成長臂猿展區、紅鶴展區、高草區鵝鴨水池及可愛動物區浣熊展場等優化工程，讓浣熊等動物擁有更符合自然習性的棲息空間，能展現更多自然行為，也讓遊客在參觀過程中獲得更貼近動物原生棲地的體驗。

高虹安進一步指出，動物園也積極攜手科學園區及科技業夥伴導入創新思維，透過環境豐富化等方式提升動物生活品質。以園內紅毛猩猩「熊大」為例，藉由增加互動、探索及活動空間，協助改善其情緒狀態，讓動物在更友善、更符合需求的環境中健康生活。此外，可愛動物區近期也迎來亞達伯拉象龜、擬鱷龜等新成員，為園區增添更多生態亮點；市府也持續改善禮品部及餐廳等服務設施，從動物照護、教育推廣到遊憩體驗全面優化，秉持「動物福祉、教育推廣、娛樂服務」三大核心理念，打造更符合動物習性、兼具教育功能與休閒品質的友善環境。

高虹安提到，今年最令人期待的新成員，就是於5月20日誕生的一對狐獴寶寶，一公一母分別命名為「獴布朗」與「檸獴塔」，目前已順利斷奶、開始進食固體食物，活潑可愛的模樣深受保育員喜愛。狐獴屬於母系社會，由整個家族共同照顧幼獸，未繁殖的母狐獴甚至會擔任「保姆」，共同哺育幼獸，展現高度合作的家族文化，也讓民眾有機會近距離認識動物世界珍貴的生命教育故事。

高虹安說明，8月9日將舉辦「狐獴公主王子選拔賽」變裝走秀，即日起開放報名( https://pse.is/9c4snh )，不限年齡，只要化身可愛狐獴參賽，就有機會獲得Apple Watch及專屬「狐獴公主王子」權杖。當天除有狐獴家族見面會外，也規劃拍照打卡區及特色市集，邀請大小朋友一同歡慶動物園90週年。

高虹安指出，9月12日將舉辦「Zoo My Way野性出巡變裝趴！」，由3公尺高的河馬「樂樂」擔任領隊大使，帶領民眾及變裝團隊踩街遶行新竹公園，現場並安排兒童劇演出、特色市集及集章活動。市府也鼓勵民眾運用回收材料製作動物造型服飾及道具，實踐環保永續理念，穿著回收材質作品參與活動者還可獲得額外獎勵。

高虹安表示，動物園禮品部已於日前重新開幕，以「地球生命的演化」為主題，打造兼具知識性、趣味性與文創特色的展售空間，規劃生命演化、擬真動物、模型、生活文創及新竹Zoo限定商品等主題區。歡慶重新開幕，7月17日至9月20日期間推出滿額贈、指定商品優惠及集章活動；親子餐廳也將於8月以嶄新面貌重新開幕，歡迎市民朋友把握暑假走訪新竹市立動物園，共同感受90週年慶典的熱鬧氛圍，更多活動資訊可至新竹市立動物園官網及Facebook粉絲專頁查詢。