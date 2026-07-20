　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市敬老卡、愛心卡服務再升級　10/16起擴大YouBike 2.0E租借

▲115年10月16日起長輩及身心障礙朋友將可使用敬老卡、愛心卡社福點數，借用新竹市境內（不含新竹科學園區）的YouBike 2.0E（電輔車）。（圖／新竹市政府提供）

▲115年10月16日起長輩及身心障礙朋友將可使用敬老卡、愛心卡社福點數，借用新竹市境內（不含新竹科學園區）的YouBike 2.0E（電輔車）。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府積極推動「老幼共好、幸福友善」的社福政策，自112年起擴大敬老卡與愛心卡使用範圍，市長高虹安宣布，自115年10月16日起長輩及身心障礙朋友將可使用敬老卡、愛心卡社福點數，借用新竹市境內（不含新竹科學園區）的YouBike 2.0E（電輔車），提供更多元的交通選擇，讓長輩及身障朋友騎得更輕鬆、更安全，也兼顧運動健康與低碳永續，共同打造宜居永續城市。

高虹安指出，自上任後擘劃「安居科技城」施政願景，市府持續推動「老幼共好、幸福友善」政策，並秉持「先提升使用率、再逐步增加點數」原則，不斷擴大敬老卡與愛心卡的服務內容。自112年起，卡片使用範圍已陸續擴增至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目；114年8月再擴大敬老卡申辦對象至55歲以上原住民長輩，並提高台鐵單趟補助點數上限；同年11月起，敬老卡及愛心卡每月點數提升至800點，農會及藥局每月使用上限提高至200點；115年1月1日起更推出行動不便者代買服務，持續優化長輩及身障朋友的生活便利性。

高虹安提到，目前敬老卡持卡人數已達6萬9,684人，占全市65歲以上長者約91%；截至115年6月底，累計服務已突破133萬人次，社福點數使用率也由112年的8%，提升至114年突破40%，顯示政策符合市民需求，也獲得長輩與身障朋友高度肯定。

高虹安表示，新竹市自115年4月1日起已提供YouBike 2.0前30分鐘免費、YouBike 2.0E（電輔車）前30分鐘半價優惠。考量電輔車騎乘更省力、安全性更高，市府此次再擴大敬老卡、愛心卡使用範圍，自115年10月16日起開放以社福點數借用新竹市境內（不含新竹科學園區）的YouBike 2.0E（電輔車），鼓勵長輩及身障朋友多加利用綠色運具，享受更便利、更友善的交通服務。

高虹安說明，相關實施細節將另行公布，市府未來也將持續精進各項社會福利措施，落實照顧長輩及身心障礙朋友的承諾，讓關懷更貼近生活、幸福更有感，打造人人都能安居、幸福友善的城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美女里長徵貼身助理　10人投履歷全被打槍
熱門景點「變荒涼廢墟」雜草淹沒　遊客驚：去年4月還好好的
余文樂離婚早有跡象！突刪光王棠云照
快訊／離婚余文樂　王棠云發聲
康康12年前就知情吳宗憲離婚！替好友守密：他只跟我一個人講
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超商店員偷喝6杯美式咖啡判7月　易科罰金代價「一杯3萬」

新竹市立動物園90週年　「Zoo My Way」系列活動開跑

竹市敬老卡、愛心卡服務再升級　10/16起擴大YouBike 2.0E租借

青年能量大集結　台東三大活動同日登場

2026桃園候鳥季開跑　賞鳥繪畫攝影接力登場還有好康

失智老婦迷途徘徊　池上警暖心護送平安返家

致癌油風暴延燒　桃園市議員參選人李欣發起國賠與求償連署

林政賢、張善政同框競選看板　爭取市民支持拚連任

聯新國際第五屆公益妥瑞電影日　推「視而不見」陪伴哲學

毒蘋果議題延燒　桃市議員張碩芳發起「守護寶寶蘋果泥」連署

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

超商店員偷喝6杯美式咖啡判7月　易科罰金代價「一杯3萬」

新竹市立動物園90週年　「Zoo My Way」系列活動開跑

竹市敬老卡、愛心卡服務再升級　10/16起擴大YouBike 2.0E租借

青年能量大集結　台東三大活動同日登場

2026桃園候鳥季開跑　賞鳥繪畫攝影接力登場還有好康

失智老婦迷途徘徊　池上警暖心護送平安返家

致癌油風暴延燒　桃園市議員參選人李欣發起國賠與求償連署

林政賢、張善政同框競選看板　爭取市民支持拚連任

聯新國際第五屆公益妥瑞電影日　推「視而不見」陪伴哲學

毒蘋果議題延燒　桃市議員張碩芳發起「守護寶寶蘋果泥」連署

A股震盪　陸證監會召開投資者座談會

超商店員偷喝6杯美式咖啡判7月　易科罰金代價「一杯3萬」

洪志善正式接任主帥有譜？　國王先找雙外籍助教加盟

病房吊扇離奇墜落！印度男住院「遭砸中腹部」　3小時後死亡

情侶買房想省地價稅　稅捐處曝1解：雙方都適用

台北「民權大橋景觀橋」啟用　賞飛機新據點還能眺望夕陽、河景

林恩宇明星賽久違登板卻突退場！球迷憂身體狀況　本人吐心聲

膝蓋退化翻倍「非因變老變胖」！醫揭真凶　別再想省著用

孟耿如迎35歲生日！乾媽周丹薇意外脫口「她已移居英國」近況曝光

綠議員談致癌油：感覺大家沒強烈不滿　化學物質本來就在植物是天然的

【很歹勢】潘孟安解釋推記者風波　當事記者緊跟「關心健康」

地方熱門新聞

毒駕1死3傷女辯用美沙酮　高大成說重話

快訊／花蓮部分地區7/20停班停課

中原大學量子資訊中心　培育量子新世代　

桃園置地廣場航高疑義案　市府提出六點說明

南消強化繩索救援戰力西港分隊實境操演提升義消專業

13天12夜腳踏車環島啟程黃絲帶愛網陪弱勢兒少勇敢逐夢

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭新增20公尺戲水樂園

雲林古笨港文史推手林永村辭世　地方文化界不捨

吃芒果冰也學救命術！安南消防設攤宣導防火、CPR一起帶回家

台南紙錢專爐燒不停！清明後再湧150噸環保局籲「以功代金」

致癌油風暴延燒　李欣發起國賠與求償連署

男大生1年內多次朝不同女鞋猥褻認罪仍不獲緩刑被害人求償30萬敗訴

台南8年新增14處環教場所25處通過認證居南台灣第1

記錯停車處誤報失竊　東港警助婦尋回單車

更多熱門

相關新聞

竹市「閱讀任意門」系列講座

竹市「閱讀任意門」系列講座

115年新竹市圖書館閱讀推廣活動即將登場！新竹市圖書館以「閱讀任意門」為年度主題，象徵市民能透過閱讀隨時跨越時間、空間與知識領域的界線，走進多元世界的入口。自7月至11月期間，共規劃16場講座，邀請不同領域作家、創作者與職人，帶領市民以閱讀感知世界、連結社會，展開一場全民參與的閱讀行動。

竹市發布「反毒資源指南」

竹市發布「反毒資源指南」

竹市「金城安居」社宅開工

竹市「金城安居」社宅開工

竹市青年職涯準備計畫全力應援

竹市青年職涯準備計畫全力應援

高虹安宣布竹市正式邁入零負債時代

高虹安宣布竹市正式邁入零負債時代

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

世界盃冠軍戰爆全武行！

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

今「雨最大」　午後全台溼答答

梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面