竹市敬老卡、愛心卡服務再升級　10/16起擴大YouBike 2.0E租借

▲115年10月16日起長輩及身心障礙朋友將可使用敬老卡、愛心卡社福點數，借用新竹市境內（不含新竹科學園區）的YouBike 2.0E（電輔車）。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府積極推動「老幼共好、幸福友善」的社福政策，自112年起擴大敬老卡與愛心卡使用範圍，市長高虹安宣布，自115年10月16日起長輩及身心障礙朋友將可使用敬老卡、愛心卡社福點數，借用新竹市境內（不含新竹科學園區）的YouBike 2.0E（電輔車），提供更多元的交通選擇，讓長輩及身障朋友騎得更輕鬆、更安全，也兼顧運動健康與低碳永續，共同打造宜居永續城市。

高虹安指出，自上任後擘劃「安居科技城」施政願景，市府持續推動「老幼共好、幸福友善」政策，並秉持「先提升使用率、再逐步增加點數」原則，不斷擴大敬老卡與愛心卡的服務內容。自112年起，卡片使用範圍已陸續擴增至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目；114年8月再擴大敬老卡申辦對象至55歲以上原住民長輩，並提高台鐵單趟補助點數上限；同年11月起，敬老卡及愛心卡每月點數提升至800點，農會及藥局每月使用上限提高至200點；115年1月1日起更推出行動不便者代買服務，持續優化長輩及身障朋友的生活便利性。

高虹安提到，目前敬老卡持卡人數已達6萬9,684人，占全市65歲以上長者約91%；截至115年6月底，累計服務已突破133萬人次，社福點數使用率也由112年的8%，提升至114年突破40%，顯示政策符合市民需求，也獲得長輩與身障朋友高度肯定。

高虹安表示，新竹市自115年4月1日起已提供YouBike 2.0前30分鐘免費、YouBike 2.0E（電輔車）前30分鐘半價優惠。考量電輔車騎乘更省力、安全性更高，市府此次再擴大敬老卡、愛心卡使用範圍，自115年10月16日起開放以社福點數借用新竹市境內（不含新竹科學園區）的YouBike 2.0E（電輔車），鼓勵長輩及身障朋友多加利用綠色運具，享受更便利、更友善的交通服務。

高虹安說明，相關實施細節將另行公布，市府未來也將持續精進各項社會福利措施，落實照顧長輩及身心障礙朋友的承諾，讓關懷更貼近生活、幸福更有感，打造人人都能安居、幸福友善的城市。