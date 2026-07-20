美國301條關稅24日揭曉！南韓全面啟動外交戰　最後關頭赴美談判

▲南韓產業通商部長金正官預計近期啟程訪美。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

隨著美國川普政府依據《貿易法》第122條實施的全球10%臨時關稅將於24日到期，美方預計公布《貿易法》第301條調查結果，並推出新的國別、產業別關稅制度，南韓恐面臨更高關稅壓力。為爭取降低衝擊，南韓政府全面啟動對美協商，繼產業通商資源部長金正官後，通商交涉本部長呂翰九也將赴美，與美方展開最後階段談判。

根據韓媒《News1》獨家報導，南韓政府與國會消息人士今（20）日透露，呂翰九最快將於本周啟程訪美，與美方討論雙邊重要經貿議題。據悉，他也已向正在美國訪問的韓美國會議員聯盟成員提出，希望能共同參與部分行程，加強與美國國會及行政部門的溝通。

對此，南韓產業通商部並未證實呂翰九的訪美行程，僅表示「無法確認」，但也透露，目前確實規劃多項未公開行程。外界普遍認為，南韓此時密集派遣經貿高層赴美，與美方即將公布《貿易法》第301條調查結果有直接關聯。

▲南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九緊急赴美談判。（資料照／達志影像）

報導指出，美國先前已公布有關「強迫勞動」的301條調查結果，並將包括南韓在內的部分經濟體納入加徵關稅範圍。目前僅剩針對「供給過剩」問題的301條調查尚未公布，預料最快24日前後出爐。

川普政府也可能配合全球10%臨時關稅到期時程，依據301條調查結果，重新建立國別及產業別關稅制度。若「強迫勞動」與「供給過剩」兩項調查結果都納入新關稅措施，南韓企業承受的出口成本恐進一步攀升。

一名韓美國會議員聯盟成員受訪表示，「這一周是非常敏感的時期」，由於301條調查結果即將公布，呂翰九希望利用最後協商機會，與訪美國會代表團共同拜會美方人士，爭取更有利的關稅安排。他也強調，朝野將以國家利益為優先，與政府共同向美國國會及行政部門說明南韓立場。

▲韓華在費城造船廠投資50億美元。（圖／達志影像）

據了解，韓美國會議員聯盟20日至21日啟程赴美，展開7天6夜訪問行程，除討論韓美關稅談判後續措施及擴大南韓企業對美投資外，也將針對美國近期出現與南韓有關的爭議議題進行說明，並規劃與共和黨聯邦眾議員金映玉（Young Kim）等人會晤。

此外，金正官也預計22日啟程赴美，23日出席在華府舉行的美韓造船合作中心（KUSPC）揭牌典禮，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也將出席。外界預期，雙方除討論造船合作與投資外，也將就《貿易法》第301條關稅及其他重大經貿議題交換意見，力拚在美方公布新關稅制度前完成最後協商。