噁炸！台南「射鞋哥」密集犯案　還PO網評比：這雙刮的有點痛

▲女住戶發現鞋子遭猥褻毀損後憤而報警。（圖／記者周亭瑋攝）



記者莊智勝／台南報導

台南一名楊姓男子2022年至2023年間、就讀某國立大學時，竟多次猥褻女鄰居鞋子，甚至還將犯案過程拍下，並上傳到X(前twitter)供不特定人士閱覽，並對各雙女鞋進行評比，包括「23號的大小，一隻手就能穩穩握住」、「這雙的開口比較大，能夠找到比較多舒服的角度」、「這雙鞋真的不太喜歡，刮的有點痛」等，堪稱犯罪全紀錄。台南地院法官審理後，依毀損、妨害風化等罪嫌判處楊男有期徒刑1年2月，得易科罰金。

判決書指出，楊男在就讀大學期間課業壓力大，且因缺乏人際互動而導致戀物癖，並將歪腦筋動到女鄰居身上，短短1年間猥褻多達13雙女鞋，且多次反覆犯案，趁著夜深人靜出沒在走廊、梯間，翻看女鄰居鞋櫃、取走女鞋，隨後露出生殖器猥褻，並將精液射在鞋內。

更離譜的是，楊男還會將犯案過程、以及沾滿精液的女鞋拍下，並上傳到社群平台X，供不特定人士閱覽，還對女鞋的包覆度、香味等進行評比，寫下「拍到之前我已經O了10多次了，真的好喜歡這雙」、「發現姐姐把鞋墊洗過了，本來O了幾十次痕跡都不見了（依稀還看得到一點），不過鞋子也變得沒那麼臭了，就讓我重新開始慢慢O滿吧！」「這雙鞋真的不太喜歡，刮的有點痛」、「黑色，23號的大小，一隻手就能穩穩握住，並且總是帶有一點襪子的清香」、「這雙的開口比較大，能夠找到比較多舒服的角度」等語。

除了女鞋外，楊男還會偷拍女住戶出入、搭乘電梯影片上傳，導致住戶人心惶惶；有女子發現鞋子頻繁遭人猥褻、且影像在社群平台上流傳後，憤而報警處理。

本案審理期間，楊男辯護人表示，楊男在接受心理諮商後，習得正向情緒表達及管理，再犯率低，已因本案獲有教訓，當無再犯之虞，且楊男在案發後已與其中2名被害人達成調解並給付完畢，其餘被害人經法院合法通知未到庭故無法達成調解，請求法官給予楊男緩刑。

但法官考量，楊男為一己私慾，於1年期間內密集猥褻犯案，並拍攝影像上傳社群平台，嚴重欠缺端正社會風氣及尊重他人之法治意識，認為楊男仍有因自身犯罪行為承擔刑事法律責任之必要，因此不予緩刑，依毀損、妨害風化等罪合併處有期徒刑1年2月，得易科罰金；手機、筆電、平板等均沒收。