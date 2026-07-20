玩高空滑索「墜落4層樓」恐怖畫面曝！安全鎖突爆開　印度男命危

▲男子才剛出發，安全鎖隨即故障，使他當場墜落地面重傷。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

印度卡納塔卡邦（Karnataka）一處知名度假村發生高空滑索墜落意外，一名男遊客日前在此進行體驗，才剛出發，懸掛在半空中的安全鎖扣竟然「離奇爆開」，導致他直接從約12公尺高（約4層樓高）的空中重摔地面，身受重傷，整個過程更被後方遊客拍下。

根據《新德里電視台》報導，這起恐怖意外發生在卡納塔卡邦丹德利（Dandeli）的一處度假村。來自維傑亞普拉（Vijayapura）的男子庫伯（Kuber Surpur）原本正開心地體驗度假村的高空滑索設施。

????Karnataka | #Watch: A tourist from Vijayapura sustained severe injuries after allegedly falling nearly 40 feet during a zipline ride at a resort in Dandeli after the safety lock reportedly failed mid-ride. pic.twitter.com/AdZJUeur3K — NDTV (@ndtv) July 20, 2026

不料當庫伯滑行至半空中時，連接身上的安全鎖扣與安全機制竟然當場失靈解體。庫伯在毫無防備的情況下，直接從12公尺高的地方摔落地面。

強大的衝擊力導致庫伯的手臂與雙腿發生多處嚴重骨折，甚至伴隨神經受損的嚴重傷勢。意外發生後，他先是被緊急送往丹德利市立醫院搶救，隨後因傷勢過重轉院至維傑亞普拉，最後又被緊急轉送至米拉吉（Miraj）的醫院接受更深入的治療。

庫伯的家屬指控，這起意外完全是因為度假村管理階層的嚴重疏忽所致。家屬指出，現場的滑索裝備與安全扣環明顯呈現「生鏽狀態」，且平時根本沒有進行落實的維修與保養。

家屬強調，如果度假村有嚴格執行日常的安全檢查與設備維護，這起慘劇完全可以避免，要求相關單位必須對度假村進行追責。

庫伯發生意外的過程正好被當時在他後方的遊客拍下，從畫面中可以看到，他才出發3秒，就重摔在地。影片也在網路上引發熱議。網友憤怒表示，「這個滑索設計簡直有問題！安全帶應該要死死綁住身體，就算鬆開繩索也不該掉下來，這種東西到底怎麼通過安全審查的？」