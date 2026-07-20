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不夠安全？川普認卡達贈「新空軍一號」將停飛　回廠全面升級

▲▼美國總統川普與新亮相的「空軍一號」。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普本月1日首次搭乘新空軍一號。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普19日搭乘卡達贈送的「新空軍一號」從紐澤西州返回華府途中，首度鬆口承認這架豪華座機的安全防禦能力有所不足，更暗示約一個月後將送廠進行全面升級，以達到總統級防護標準。

根據《紐約時報》，當記者追問道，「這架飛機沒有反飛彈防禦系統，您為何仍選擇搭乘？」川普回答，這架飛機雖已具備許多功能，但「據我所知約一個月後會送去做全面升級」，約需時一個月。但他未具體說明升級項目，白宮對此也未提供詳細說明與時程。

缺反飛彈與防電磁脈衝設計　與正規座機差距大

川普這番話被解讀為間接證實《紐時》的爆料，該報本月稍早報導，這架機齡約14年的波音747-800客機雖經過耗資不菲的改裝才獲准作為總統座機，但仍缺乏舊空軍一號所具備的多項關鍵防護系統，包括反飛彈裝置及可抵禦核攻擊電磁脈衝的線路強化設計。

相較之下，波音專為美國總統打造的正規空軍一號不僅配備上述防禦系統，還具備空中加油能力與機上醫療設施，堪稱「空中橢圓形辦公室」。

聽取特勤局建議　川普北約回程改搭舊專機

川普2周前搭乘卡達贈機飛往土耳其出席北約（NATO）峰會，回程卻改搭舊型空軍一號，引發外界關注。據《紐時》報導，當時是特勤局主動建議他改搭防護規格較完整的舊專機。

白宮對相關報導反應激烈，要求聯邦調查局（FBI）徹查消息來源。報導刊出僅24小時後，聯邦探員便親自找上多名記者住處送傳票，要求出席聯邦大陪審團作證，而非像往常一樣送到報社律師手上。

政府官員稱這架卡達贈機為「過渡機」，作為等待波音2架新型空軍一號交付期間的替代方案。川普也曾表示，卸任後有意將這架飛機納入總統圖書館收藏。

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