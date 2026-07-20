演習是4、5G降速到1%　顧立雄駁斷網：NCC跟行政院將說明規劃

▲國防部部長顧立雄20日立法院外交國防委員會備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

「2026城鎮韌性（防空）演習」結合今年度漢光演習，首次演練行動網路受阻，僅能使用語音通話與簡訊的情境。對此，國防部長顧立雄今（20日）表示，該演習由內政部負責，非國防部主管事項，國防部是因為時間上剛好是漢光演習，會做相關通訊韌性的備援規；網路受阻部分由通傳會（NCC）規劃，就他了解，並非全部斷網，而是降速到4G、5G的百分之一，NCC將於7月22日開說明會，行政院會也將在23日院會後記者會說明。

NCC規劃在2026城鎮韌性（防空）演習中，首次演練行動網路受阻，僅能使用語音通話與簡訊的情境。苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等7縣市，演練時間在8月10日下午2時30分至3時；台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市及宜蘭縣等7縣市，則在8月13日下午2時30分至3時。

國民黨立委賴士葆、徐巧芯、葉元之等多名立委今在立法院外交國防委員會質詢顧立雄等官員時關切此事。顧立雄表示，這次是選取部分地區跟部分功能，並非全部行動斷網，就他了解，而是降速到4G、5G的百分之一

國防部參謀本部通次室次長解駿山中將說，該演習主要是降速、模擬戰時可能有些伺服器中斷，導致資訊傳輸，影音串流或市場交易部分等可能不像以往，意思是，會留下來的是，語音跟簡訊不受影響，其他需要大頻寬的功能，民眾則會感受到限制，時間大概維持30分鐘，以此來訓練各機關應變作為，這些作為將來會列出來做為改進方式。

對於賴士葆詢問該演習範圍非覆蓋全台灣，被質疑是配合選舉，顧立雄回應，國防部全動署做防空緊急避難措施時，也是分年不斷增加，從一開始一個里，到去年增加65個鄉鎮，再到今年開始要全面實施，都是逐步地區進行驗證。

但賴士葆認為，演習區域都是執政黨相較弱的地方，製造戰爭陰影，是另類認知作戰。顧立雄說，只有行動降速作為韌性的演練，選取部分地區跟部分功能，有些相關固網功能沒有要斷掉，行動網路中的通訊跟簡訊功能還時維持。

顧立雄提到，醫療、交通、金融跟社會安全四個面向部分，由衛福、經濟、交通、財政、內政部及金管會都有研擬相關應變機制，他們大概會再說明；國防部的部分，是因為在漢光期間，所以會做相關通訊韌性的備援規劃。

顧立雄答詢葉元之強調，這不是國防部主管事項，這是NCC規劃；相關影響，行政院會有跨部會說明相關應變機制。國防部是進行漢光演習，但這是全社會防衛韌性，由內政部負責，NCC會在7月22日開說明會，行政院會在23日院會後開跨部會記者會做周延說明。