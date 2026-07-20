城隍爺賜福加持！嘉義縣第100輛長照交通車上路　守護大林長者

▲嘉義城隍廟捐長照交通車，嘉義縣突破100輛服務里程碑 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義城隍廟秉持城隍爺「慈悲為懷、濟弱扶貧」精神，今（20）日捐贈嘉義縣政府1輛復康巴士，廟方特別恭請城隍爺駐駕捐贈儀式現場賜福。隨著此輛車投入營運，嘉義縣長照交通車服務量能正式邁入第100輛的全新里程碑，將有效舒緩偏鄉長者與失能者的就醫及活動接送需求。

嘉義縣老年人口比例高達24.11%，長照接送需求殷切。相較108年僅有20輛接送車，縣府近年積極媒合宮廟、企業與善心人士資源，服務量能大幅提升，每年接送服務已超過20萬人次。縣長翁章梁致詞時特別感謝嘉義城隍廟第三度捐助長照車輛，並代表致贈感謝狀與模型車，肯定廟方長期投入年菜送暖、助學及房屋修繕等公益，累計善款逾1,500萬元，是推動在地社會福利的重要後盾。

本次捐贈車輛將交由平林社區發展協會管理，投入大林鎮長照接送服務。大林鎮長許有疆指出，平林社區涵蓋全鎮約四分之一土地，65歲以上長者逾1,500人，交通車投入後能協助長者往返醫院看診及參與據點課程。嘉義城隍廟董事長楊嘉南則表示，盼透過匯聚信眾善心，將此份公益成果作為城隍爺聖誕賀禮，把溫暖傳遞至嘉義每個角落。