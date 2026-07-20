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家長控兒虐案慢半拍！蔣萬安喊反映給立院　沈伯洋：不如回來當立委

▲▼民進黨台北市長參選人沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨台北市長參選人沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

台北市私立夏莉絲國際幼兒園旗下1所分園，爆發集體虐童案，無黨籍台北市議員徐立信今（20日）陪同多名受害家長代表，前往北檢按鈴申告，質疑市府慢半拍；台北市長蔣萬安則表示，上星期他和家長面對面接受相關陳情，家長也有反映相關法規罰責太輕，「會將這樣的建議反映給中央跟立法院」。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋大酸，如果蔣萬安真的很在意所謂的中央法規，那還不如回來當立法委員。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（20日）下午出席環境部國土緣蔭氣候調適計畫說明會。針對訪美行，沈伯洋表示，會專注在把台北的問題帶出去、把世界的答案帶回來。

沈伯洋指出，台北的問題現在蠻多的，像是今天要討論植樹、都市森林有關的問題，而針對交通死亡、環境衛生等議題，都會去跟不同城市交流。晚上較空閒時，就會跟海外後援會等交流，吸收更多意見。「我最想跟他們交流的就是目前台灣的產業，要如何讓一些產業回流」，或是台僑在外創業時，能不能找更多台灣年輕人工作，這是他主要方向。

媒體也關切，台北市私立夏莉絲國際幼兒園旗下1所分園爆發集體虐童案，幼童遭呼巴掌、要求學狗爬等，讓家長相當痛心，無黨籍台北市議員徐立信今日陪同多名受害家長代表，前往北檢按鈴申告，質疑市府慢半拍；而台北市長蔣萬安則表示，教育局今早已清楚說明，會提出刑事告發跟行政調查並行，上星期他和家長面對面接受相關陳情，家長也有反映相關法規罰責太輕，「會將這樣的建議反映給中央跟立法院」。

沈伯洋認為，兒虐在台北市已經不是第一次了，每次藉口都不一樣，這次又說可能是罰則太輕等問題，很明顯就是在找藉口。地方政府每次兒虐事件都說還會再改進、還會有其他措施，但它就是不斷發生，這是現在必須正視的事實。

沈伯洋說，如果蔣萬安真的很在意所謂的中央法規，那還不如回來當立法委員。

此外，針對國民黨台北市議員秦慧珠邀民進黨立委王世堅對賭100萬稱沈伯洋選不上。沈伯洋表示，市政應該不是賭局，一直出現賭局會讓別人覺得奇怪。當然還是專注對市政的想望以及民眾對政策願景的感受程度，這才是關鍵。

而針對《鉅聞天下新聞網》委託皮爾森數據進行的「2026新北市長選舉調查報告」顯示，沈伯洋在新北市民中的好感度合計45.05%（非常有好感 21.81%、有好感 23.24%），反感合計54.94%（反感 9.19%、非常反感 45.75%）。

沈伯洋回應，因為他是選台北市長，所以對他來講，台北市民對他的關注和目前提出的願景有何指教、還有什麼意見要收集，才是重要的事情；而蘇巧慧是選新北，這個民調要關注的應該是蘇巧慧在新北的政策和對手（民調）互有領先，這才是值得大家關注的。

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