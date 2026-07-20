青年能量大集結　台東三大活動同日登場

▲《荒謬市集》集結青年品牌、創作者及街頭演出，吸引眾多民眾共襄盛舉，感受青年創意與生活美學。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台東縣政府策劃的《潮界帶 IN BETWEEN》青年特展、限時棲地《荒謬市集》及第十屆「日出之城 Freestyle Battle」全台街舞大賽，日前於國立台東生活美學館同步登場，串聯展覽、市集、表演及街舞競賽，打造充滿創意與活力的青年文化盛會，吸引眾多民眾前往參與，共同感受台東青年多元且豐富的生活樣貌。

台東縣政府表示，今年《潮界帶 IN BETWEEN》青年特展以「青年如何生活，也如何生存」為策展主軸，透過20位台東青年生命故事及田野調查成果，轉化為一系列展覽作品，呈現青年面對生活、工作與自我探索的歷程。展覽並非試圖為青年貼上標籤，而是保留每個人在探索與成長過程中的不同樣貌，邀請觀眾重新思考，在沒有標準答案的人生中，如何找到屬於自己的生活方式。

縣府指出，《潮界帶 IN BETWEEN》開展以來獲得熱烈迴響，不少參觀民眾表示，展覽內容引發對生活及未來的重新思考，成為今年夏天備受關注的青年文化展覽之一。

活動當天，生活美學館戶外同步舉辦《荒謬市集》，延續《潮界帶》「沒有標準答案」的策展精神，將生活中荒唐、幽默與充滿想像力的片刻，轉化為充滿創意的青年市集。現場集結12組青年品牌及創作者，並安排趴趴葉 Papaya、小綠人張伯維、魔術師林士淳（小Q哥哥）及《都市小島》等精彩演出，讓民眾一邊逛市集、一邊欣賞表演，在輕鬆互動中感受青年世代的創意能量。

此外，第十屆「日出之城 Freestyle Battle」全台街舞大賽也於同日熱血登場，吸引來自全台各地街舞好手齊聚台東交流競技。賽事除展現高水準的一對一Battle對決外，參賽者更共同角逐象徵最高榮譽的冠軍腰帶及獎金，現場氣氛熱烈，充分展現街舞文化的活力與魅力。

台東縣政府表示，三項活動於同一場域同步展開，讓展覽、市集及街舞文化彼此交融，民眾可依照自己的步調自由穿梭於各項活動之間，感受不同形式的青年文化與創意能量。未來縣府也將持續推動青年文化發展，提供更多展演及交流平台，鼓勵青年勇於創作、展現自我，讓更多人看見台東青年豐沛的創造力與生命力。