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快訊／大雷雨炸北部5縣市　國家警報響

▲▼ 受巴威颱風外圍環流影響，間歇性大雨、颱風配圖、大雨特報、雷雨特報、下雨、行人、撐傘 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲今日午後部分地區有雷雨。（示意圖／記者劉耿豪攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署下午2時10分針對5縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至3時10分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

大雷雨即時訊息示警區域
基隆市：七堵區、暖暖區
宜蘭縣：礁溪鄉、員山鄉、三星鄉、大同鄉
台北市：文山區、南港區
新北市：新店區、三峽區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、烏來區
桃園市：復興區

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▲▼大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署也針對新北市坪林區、石碇區、三峽區、平溪區、烏來區、新店區、雙溪區，宜蘭縣礁溪鄉、頭城鎮、大同鄉，以及桃園市復興區發布山區暴雨災防告警，持續時間至4時10分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

山區暴雨災防告警
新北市：大豹溪、永定溪（石碇蚯蚓坑）、逮魚堀溪、三叉坑溪（雙溪清水坑）、北勢溪（坪林映像虎寮區）、南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、基隆河（平溪望古瀑布）、石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、虎豹潭
宜蘭縣：猴洞坑溪、得子口溪（五峰旗防砂壩）、梵梵溪（芃芃野溪溫泉）
桃園市：宇內溪（宇內橋）、霞雲溪（優霞雲瀑布區）

▲▼山區暴雨災防告警。（圖／氣象署提供）

▲山區暴雨災防告警。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日台灣位於太平洋高壓西側邊緣，南海水氣偏多，伴隨西南風影響，將水氣輸送至台灣附近，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並有不定時局部大雨發生的機率，其他地區則為多雲到晴。

氣象署指出，午後中部以北、宜、花地區及各山區均有局部短暫雷陣雨，並且容易出現局部大雨，尤其北部地區及中部山區甚至有局部短延時豪雨發生的機率。

氣溫方面，沒下雨時各地高溫炎熱，普遍約32至35度，新北、彰化內陸及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。
 

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