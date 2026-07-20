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伸手摸海龜全被拍！海巡小琉球花瓶岩逮2男　最重罰30萬

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球花瓶岩今（20）日上午傳出遊客騷擾海龜事件，海巡署南部分署獲報後火速派員到場，依民眾提供的影片循線追查，當場查獲2名涉嫌觸摸海龜的男子，依法帶回製作筆錄，依違反《野生動物保育法》函送屏東地檢署偵辦，最高可處1年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

▲小琉球花瓶岩遊客伸手摸海龜。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲小琉球花瓶岩2名遊客伸手摸海龜。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

海巡署南部分署第七巡防區於今天早上接獲118專線轉民眾通報稱，屏東縣琉球鄉花瓶岩岸際有民眾騷擾海龜情事，隨即派遣小琉球安檢所人員前往查處。

▲小琉球花瓶岩遊客伸手摸海龜。（圖／記者陳崑福翻攝）

小琉球安檢所人員抵達現場與報案民眾會合，並依其提供影片指認，發現2名男子確有觸摸海龜之行為，經海巡人員循線追查於花瓶岩岸際尋獲衣著特徵相符遊客，隨即將其逮捕帶回實施筆錄製作，全案將依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

海巡署表示，小琉球地區因海洋資源豐富，加上近幾年保育有成，已是台灣著名保育類海龜棲息地，從往返小琉球的交通船上播放的宣導影片，到島上各個沙灘豎立的保育宣導標誌，均有宣導民眾切勿違法觸摸、騷擾海龜，然仍有民眾心存僥倖，導致類案事件層出不窮，南部分署第五岸巡隊呼籲，面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，依據野生動物保育法規定，騷擾海洋保育類野生動物者可處1年以下有期徒刑、拘役或最重30萬罰金；民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護臺灣珍貴的海洋野生動物。

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